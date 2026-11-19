박관열 경기 광주시장이 정부의 주택공급 확대 정책에 협력하겠다는 뜻을 밝히면서, 주택공급과 연계한 교통망 및 상하수도 등 도시기반시설 확충의 필요성을 강조했다.

19일 경기 광주시에 따르면 박 시장은 전날 서울 종로구에서 한성숙 국무총리 주관으로 열린 ‘주택공급 활성화를 위한 경기도권 지방자치단체장 만찬 간담회’에 참석해 이 같은 입장을 밝혔다.

▲박관열 광주시장(왼쪽)과 한성숙 국무총리가 기념촬영을 하고 있다. ⓒ경기광주시

이번 간담회는 수도권 주택공급 확대를 위한 중앙정부와 지방자치단체 간 협력체계를 강화하고, 주택사업 추진 과정에서 발생하는 현장의 애로사항과 제도개선 방안을 논의하기 위해 마련됐다.

박 시장은 간담회에서 광주시가 수도권 동남부의 주요 성장 도시로서 지속적인 인구 유입과 도시개발 수요에 대응하고 있다고 설명했다. 특히 주택공급 확대가 실질적인 성과로 이어지기 위해서는 교통망과 상하수도 등 필수 기반시설이 적기에 확충돼야 한다고 강조했다.

또한 도시 성장에 따른 교통 혼잡과 기반시설 부담이 커지고 있는 만큼, 주택공급 정책과 기반시설 확충을 연계한 중앙정부 차원의 정책적·재정적 지원이 필요하다는 점도 건의했다.

박 시장은 “정부의 주택공급 확대 정책이 성공하기 위해서는 단순히 주택을 많이 짓는 것을 넘어 시민들이 편리하고 안정적으로 생활할 수 있는 도시환경을 함께 만들어야 한다”며 “주택공급에 앞서 교통과 상하수도 등 기반시설을 확보할 수 있도록 정부의 정책적·재정적 지원이 필요하다”고 말했다.

이어 “광주시는 수도권 주택공급 정책에 적극 협력하면서도 주거와 일자리, 교통이 조화를 이루는 지속가능한 자족도시로 성장해 나가겠다”고 밝혔다.