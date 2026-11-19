▲양승조 한국수자원공사(K-water) 사장이 취임 후 첫 공식 현장 일정으로 용인반도체클러스터를 찾아 안정적인 용수 공급을 위한 현장 점검에 나섰다 ⓒ한국수자원공사

양승조 한국수자원공사(K-water) 사장이 취임 후 첫 공식 현장 일정으로 용인반도체클러스터를 찾았다.

한국수자원공사는 양 사장이 지난 18일 경기도 용인시 SK하이닉스 반도체 클러스터 일반산업단지를 방문해 경영진과 용수 공급 및 초순수 기술협력 방안을 논의했다고 19일 밝혔다.

이번 방문은 지난 13일 취임 당시 제시한 6대 경영방향 가운데 핵심과제인 반도체 산업용수 공급 사업을 직접 점검하기 위해 마련됐다.

양측은 반도체 생산시설 가동 일정에 맞춘 안정적인 용수 공급과 호남권 반도체 클러스터 용수 확보, 초순수 기술 사업화 등을 집중 논의했다.

수자원공사는 현재 용인반도체클러스터 1·2단계에 필요한 용수를 적기에 공급하기 위한 통합용수공급 사업을 추진하고 있다.

호남권에도 댐 등 다중수원을 확보하고 공급망을 확충해 하루 106만톤 규모의 용수공급 체계를 구축할 계획이다.

반도체 제조공정에 필수적인 초순수 기술 국산화도 확대한다.

공사는 정부·민간기업과 공동 연구개발을 통해 초순수 설계·시공·운영기술을 확보했으며, 지난해 SK하이닉스 청주 M15X 초순수 시설 운영관리 사업에도 진출했다.

앞으로 용인에서도 원수 공급부터 정수·초순수 생산까지 연계하는 통합 물 서비스를 확대하고 국내 물산업 중소기업과의 협력도 강화할 방침이다.

양 사장은 “반도체 투자 일정에 맞춘 용수 공급의 중요성과 시급성을 확인했다”며 “관계기관과 긴밀히 협력해 용인과 호남권 반도체 클러스터에 필요한 용수를 차질 없이 공급하겠다”고 말했다.

이어 “초순수 기술 국산화와 물산업 생태계 조성을 위해 SK하이닉스와 협력을 강화하겠다”고 밝혔다.