▲한국철도공사(코레일)가 철도시설 점검에 자율비행 드론과 인공지능(AI)을 도입해 작업자 안전 확보와 예방 중심의 유지보수 체계 구축에 나섰다 ⓒ코레일

한국철도공사(코레일)가 인공지능(AI)과 자율비행 드론을 활용한 철도시설 안전점검 기술실증에 나섰다.

코레일은 연말까지 오송~대전 고속철도 약 5㎞ 구간에서 AI기반 지능형 시설물 점검기술을 실증한다고 밝혔다.

이번 사업은 중소벤처기업부와 창업진흥원이 지원하는 ‘2026년 초격차 스타트업 프로젝트’의 하나로, AI기술기업 더픽트와 공동 추진한다.

실증에는 열화상·가시광 카메라를 장착한 자율비행 드론이 투입된다.

드론이 교각과 선로 등 철도시설을 촬영하면 AI가 영상을 분석해 균열 징후와 안전 위험 요소를 자동으로 탐지하는 방식이다. 점검을 마친 드론은 충전 시설로 자동 복귀한다.

탐지 결과는 실제 시설물을 가상공간에 구현한 디지털 트윈에 표시돼 결함 위치와 상태 변화를 확인할 수 있다.

코레일은 이를 통해 작업자의 위험구역 접근을 줄이고 시설물 정밀 점검과 보수계획 수립의 효율성을 높일 것으로 기대하고 있다.

실증 결과를 바탕으로 AI 분석 정확도와 드론 비행 안정성을 검증하고 전차선과 교량 안전펜스 등으로 점검 범위를 확대할 계획이다.

또 오송역 지붕과 외벽을 열화상카메라로 촬영해 열손실 의심 구역을 찾아내는 등 에너지 효율 개선에도 활용한다.

윤재훈 코레일 AI전략본부장은 “첨단기술로 시설물 이상 징후를 사전에 파악하고 작업자의 위험노출을 줄이겠다”며 “예방 중심의 유지보수를 강화해 더욱 안전한 철도작업환경을 만들겠다”고 말했다.