▲코레일 관광네트웍스는 2027학년도 수능 수험생을 대상으로 오는 12월 31일까지 철도관광상품 20% 할인 이벤트를 진행한다 ⓒ코레일 관광네트웍스

코레일 관광네트웍스가 대학수학능력시험을 마친 수험생을 대상으로 기차여행 할인행사를 진행한다.

코레일 관광네트웍스는 2027학년도 수능 수험생에게 오는 12월 31일까지 철도관광상품 이용요금의 20%를 할인한다고 밝혔다.

할인 대상은 국내 기차여행 패키지 20여 종과 정선·강릉·곡성·청도 레일바이크, 곡성 증기기관차 등이다.

국내 기차여행 패키지는 수험생 본인뿐 아니라 동반인에게도 20% 할인 혜택이 제공된다.

이용을 원하는 수험생은 코레일 관광네트웍스 여행몰에서 ‘수험생 추천’ 상품을 확인한 뒤 고객센터(1544-7755)를 통해 전화로 예약하면 된다.

레일바이크와 곡성 증기기관차는 20일 탑승 상품부터 할인이 적용된다.

레일바이크는 수험생이 탑승한 차량 1대, 증기기관차는 수험생 본인에 한해 할인받을 수 있다.

할인혜택을 받으려면 여행 당일 수능수험표나 수시 합격증 등 수험생임을 확인할 수 있는 증빙자료를 지참해야 한다.

송광석 코레일 관광네트웍스 대표이사는 “긴 시간 입시를 준비한 수험생들에게 이번 행사가 작은 위로와 힘이 되길 바란다”며 “가족·친구와 함께 기차여행을 즐기며 소중한 추억을 만들기 바란다”고 말했다.