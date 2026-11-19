▲DIMF '2026 DIMF 뮤지컬캠퍼스 창작 연구발표회' 개최 안내 포스터ⓒDIMF

새로운 뮤지컬 한 편이 탄생하기까지는 작가의 상상력과 작곡가의 음악, 배우의 연기, 프로듀서의 기획이 어우러져야 한다. 무대 뒤에서 각자의 역할을 맡았던 예비 뮤지컬 인재들이 이번에는 직접 힘을 모아 자신들의 작품을 관객 앞에 선보인다.

대구국제뮤지컬페스티벌(DIMF)이 미래 창작뮤지컬을 이끌어갈 신진 창작자들의 가능성을 확인하는 무대를 마련한다.

DIMF는 다음달 3일과 4일 오후 3시 대구메트로아트센터에서 '2026 DIMF 뮤지컬캠퍼스 창작 연구발표회'를 개최한다고 19일 밝혔다.

이번 발표회에서는 올해 새롭게 출범한 DIMF 뮤지컬캠퍼스 수강생들이 직접 개발한 창작뮤지컬 13편이 리딩공연 형식으로 관객을 만난다. 특히 창작자 전공 수강생뿐 아니라 뮤지컬배우와 프로듀서 전공 수강생들도 작품 제작에 함께 참여해 아이디어가 실제 공연으로 구현되는 과정을 보여준다는 점에서 눈길을 끈다.

무대에 오르는 작품은 기초과정 8편과 심화과정 5편으로, 기초과정은 작품당 15분 내외, 심화과정은 40분 내외로 구성해 신진 창작자들의 참신한 발상부터 한층 깊어진 서사와 음악적 완성도까지 폭넓게 선보인다.

기초과정 작품들은 소재와 장르부터 개성이 뚜렷하다.

'타인이 두려운 당신을 위한 무해한 스윙댄스 워크숍'은 대인관계에 어려움을 겪는 주인공이 스윙댄스를 배우며 변화하는 과정을 라이브 재즈와 춤으로 풀어낸 이머시브 공연으로, '수치의 밤'은 다자이 오사무의 소설 『인간실격』 속 세 여성을 중심으로 사라진 인연을 향한 복잡한 감정을 재즈바라는 공간에 담아낸다.

조선 후기의 욕망과 비밀을 그린 시대극 '사화'와 영국 작가 조지 오웰의 아내 아일린 오쇼네시의 삶을 재조명한 '아일린'도 눈길을 끈다. 역사 속에서 상대적으로 가려졌던 여성들의 이야기를 새로운 시선으로 무대에 옮긴 작품들이다.

판타지와 신화를 소재로 한 작품도 다양하다.

기억을 잃은 소녀가 신비로운 신발가게를 찾아가는 '걸스, 슈즈!'는 상처와 치유를 이야기하고, '휴브리스'는 아테나와 아라크네의 관계를 새롭게 해석해 신과 인간의 욕망과 오만을 다룬다. 그리스 비극을 재해석한 '제물'은 트로이 전쟁 이후 모든 것을 잃은 카산드라와 클리타임네스트라의 복수극을 펼쳐낸다. '악플스테이'는 정체를 모른 채 템플스테이에서 만난 웹소설 작가와 상담사의 좌충우돌 이야기를 로맨틱 코미디로 풀어낸다.

심화과정 5편은 청춘과 가족, 사회적 문제 등 현실과 맞닿은 소재를 바탕으로 한층 깊이 있는 이야기를 선보인다.

'오늘도 편의점'은 인생의 중요한 하루를 앞둔 세 청춘이 바이러스 노출 의심으로 편의점에 고립되면서 벌어지는 일을 그린다. 'Finding Oz'는 한때 아역배우로 사랑받았던 배우와 심장병을 앓는 소년의 만남을 통해 진정한 꿈과 자신의 이야기를 찾아가는 과정을 담았다.

'남포동 카바레'는 1952년 한국전쟁 당시 부산 남포동으로 시간여행을 떠난 주인공이 젊은 시절의 할머니를 만나면서 펼쳐지는 이야기다. 전쟁과 세월을 뛰어넘는 꿈과 가족의 사랑이 음악과 어우러진다.

학교폭력 문제를 가상세계와 연결한 'Reality MAP'은 게임 속 캐릭터가 현실로 나타난다는 설정을 통해 선택과 책임의 의미를 묻는다. '달릴레오 달릴레이'는 성격과 목표가 정반대인 이란성 쌍둥이 형제가 교복 마라톤 대회에 도전하며 서로를 이해해 가는 청춘 성장 뮤지컬이다.

이번 발표회는 단순히 교육과정의 결과물을 공개하는 데 그치지 않는다. 창작자는 배우들의 연기와 음악을 통해 작품의 무대화 가능성을 점검하고, 배우와 프로듀서 전공 수강생들은 작품 개발 단계부터 제작 과정에 참여하며 현장 경험을 쌓는다. 교육과 창작, 공연 제작을 하나로 연결하는 실전형 인재 양성의 장인 셈이다.

DIMF 뮤지컬캠퍼스는 지난 11년간 운영해 온 DIMF 뮤지컬아카데미를 확대·개편해 올해 새롭게 출범했다. 기존 작가·작곡가·배우 교육에 연출과 프로듀서 전공을 추가해 뮤지컬 제작 전반을 아우르는 전문 교육체계를 구축했다.

앞서 지난 10월에는 뮤지컬배우와 연출 전공 수강생들이 참여한 무대 연구발표회를 열었다. 이번 창작 연구발표회는 창작자와 배우, 프로듀서가 함께하는 협업 무대로 이어지면서 뮤지컬캠퍼스의 교육 성과를 한층 구체적으로 보여줄 것으로 기대된다.

DIMF 관계자는 "창작자들이 직접 개발한 작품을 무대에서 검증하고 다양한 전공 수강생들이 협업하는 경험을 통해 미래 뮤지컬 산업을 이끌 인재를 육성해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

한편 공연은 12월 3일과 4일 양일간 오후 3시 대구메트로아트센터에서 열리며, 관람 예약은 19일 오후 2시부터 네이버 예약을 통해 가능하며, 자세한 내용은 DIMF 공식 홈페이지와 SNS에서 확인할 수 있다.