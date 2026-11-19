▲충청남도선거관리위원회 전경 ⓒ프레시안 DB

충남 지역 현직 조합장이 마을 행사에 현금을 제공한 혐의로 경찰에 고발됐다.

충청남도선거관리위원회는 내년 3월 3일 실시되는 제4회 전국동시조합장선거와 관련해 기부행위 제한 규정을 위반한 혐의로 조합장 A씨를 경찰에 고발했다고 밝혔다.

A씨는 재임 중인 2024년부터 올해까지 충남 지역 한 마을에서 열린 정월대보름 행사에 직접 참석해 3차례에 걸쳐 현금 총 40만원을 제공한 혐의를 받고 있다.

‘공공단체 등 위탁선거에 관한 법률’은 농업협동조합법 등에 따른 조합장이 재임 중 기부행위를 하는 것을 금지하고 있다.

이를 위반하면 3년 이하의 징역 또는 3000만원 이하의 벌금에 처할 수 있다.

충남선관위는 조합장 선거가 다가오면서 음식물 제공과 금품 살포 등 불법행위가 발생할 가능성이 높다고 보고 예방·단속활동을 강화할 방침이다.

선관위 관계자는 “조합장선거의 공정성을 훼손하는 기부행위 등 위법행위를 철저히 조사하고 적발 시 엄중 조치하겠다”고 밝혔다.