▲정용래 대전 유성구청장이 19일 구의회 본회의에서 2027년도 예산안과 5대 구정 운영 방향을 밝히며 연설을 이어가고 있다 ⓒ대전 유성구

대전 유성구가 내년도 본예산으로 9059억원을 편성했다.

정용래 유성구청장은 19일 유성구의회 정례회 시정연설에서 2027년도 예산안과 주요 구정 운영 방향을 발표했다.

유성구는 민선 9기 구정 운영을 본격화하고 구민이 체감할 수 있는 생활밀착형 정책과 미래 성장기반 확충에 재원을 집중할 방침이다.

내년도 구정목표는 글로벌 혁신도시, 주민자치도시, 안전하고 지속가능한 도시, 복지도시, 인공지능전환(AX) 시대를 선도하는 미래문화도시 등 5개 분야다.

분야별 예산은 사회복지가 5762억원으로 전체의 63.6%를 차지해 가장 큰 비중을 차지했다.

이어 일반행정 406억원, 보건 320억원, 환경 307억원, 국토·지역개발 306억원 순이다.

농림·산업·중소기업·에너지 분야에는 269억원, 문화·관광·교육 265억원, 교통·물류 분야에는 254억원을 각각 반영했다.

유성구는 청년 일자리 확대와 골목상권 활성화, 아동·노인 맞춤형 돌봄 지원 등 생활밀착형 사업을 중점 추진할 계획이다.

정용래 구청장은 “2027년은 민선 9기 구정을 본궤도에 올려야 하는 중요한 해”라며 “한정된 재원을 효율적으로 운용해 미래를 위한 투자와 구민에게 필요한 사업을 균형 있게 추진하겠다”고 말했다.