▲대전 중구청 전경 ⓒ대전 중구

대전 중구가 내년도 본예산으로 7715억원을 편성했다.

중구는 19일 올해보다 487억원 증가한 2027년도 예산안을 중구의회에 제출했다고 밝혔다.

회계별로는 일반회계 7660억원, 특별회계 55억원이다.

분야별로는 사회복지 예산이 전체의 68%인 5244억원으로 가장 큰 비중을 차지했다. 노인복지 2042억원, 기초생활보장 1129억원, 보육 687억원 등이 반영됐다.

교육 분야는 올해보다 104% 증가한 110억원, 체육은 21% 늘어난 35억원, 교통·물류는 15.9% 증가한 133억원을 각각 편성했다.

중구는 전체 세입의 86%가 의존재원인 재정여건을 고려해 처음으로 실·국·소별 지출한도를 사전에 배분하는 ‘톱다운 예산제’를 도입했다.

이를 통해 인건비와 일반운영비 등 28억원을 절감하고 확보한 재원을 주요 공약과 핵심사업에 우선 배분했다.

주민자치 강화를 위해 6개 시범 동에 전담사무국을 둔 중구형 주민자치회를 운영하고 주민참여 예산을 19억원으로 확대한다.

지역경제 활성화 분야에서는 지역화폐 ‘중구통 2.0’ 고도화와 대흥동 빈집 활용 청년창업거점 조성, 골목형 상점가 30곳 맞춤형 지원 등을 추진한다.

특히 5년간 100억원이 투입되는 원도심 상권활성화 사업을 본격화하고 성심당 권역 체험형 상권 확대와 문창전통시장 스포츠 특화거리 조성에도 나선다.

복지 분야에서는 경로당 중심 통합돌봄서비스를 확대하고 교통취약지역과 병원·시장을 연결하는 무료 순환버스를 시범 운행한다.

맞벌이 가정을 위한 아이동행 기본 돌봄과 노인·청소년·장애인 복지관 건립도 추진한다.

청년 25명에게 월 100만원을 지급하는 청년도전기본소득과 돌봄시간을 지역화폐로 보상하는 함께가치기본소득도 새롭게 도입할 계획이다.

김제선 중구청장은 “2027년은 민선 9기가 실질적으로 일하는 첫 해이자 중구의 새로운 50년을 여는 원년”이라며 “예산이 구민의 일상에 실질적인 변화로 이어지도록 의회와 긴밀히 소통하겠다”고 말했다.

이번 예산안은 제277회 중구의회 제2차 정례회 심의를 거쳐 오는 12월 18일 최종 확정된다.