경북 포항시의회 건설도시위원회(위원장 박칠용)가 양학동~흥해 대련리 간 도로 개설사업 현장을 찾아 공사 추진 상황을 점검했다.

건설도시위원회는 제335회 임시회 기간인 19일 대련터널 공사 현장을 방문해 사업 진행 상황과 예산 집행 현황 등을 살폈다.

해당 사업은 양학동 일대 대규모 아파트 단지 입주에 따른 교통량 증가와 교통체증에 대응하기 위해 추진되고 있다.

총사업비 397억원을 투입해 연장 1.76㎞(터널 95m 포함)의 도로를 개설하는 사업으로, 2025년 8월 착공해 2028년 4월 준공을 목표로 하고 있다.

이날 위원들은 관계 부서로부터 사업 추진 현황과 예산 집행 상황을 보고받고 공사 현장을 둘러봤다.

특히 사업비 증액에 따른 자체투자심사 재심사 계획을 확인하고, 공사 과정에서의 안전 확보와 차질 없는 사업 추진을 주문했다.

박칠용 위원장은 “주민들의 교통 불편 해소를 위해 도로 개설사업이 차질 없이 추진되도록 공사 진행 상황과 안전 문제를 꼼꼼히 살피겠다”고 말했다.