▲대구과학대학교가 19일 교내 글로벌세미나실에서 ‘2026년 행복 북구 평생직업대학 로컬크리에이터 양성과정’수료식을 개최하고 있다ⓒ대구과학대

지역의 숨은 문화와 자원을 찾아내고 이를 창업과 비즈니스로 연결하는 로컬크리에이터 양성이 결실을 맺었다. 인공지능(AI) 기술부터 골목상권 분석, 지역문화 콘텐츠 개발까지 배운 교육생들이 지역의 가치를 새롭게 만들어갈 주인공으로 나섰다.

대구과학대학교는 19일 교내 글로벌세미나실에서 ‘2026년 행복 북구 평생직업대학 로컬크리에이터 양성과정’수료식을 개최하고 60명 수료생을 배출했다.

이날 수료식에는 김범국 부총장을 비롯한 보직교수와 대구 북구청 교육청소년과 남미화 과장, 교육생 등 70여 명이 참석해 교육과정을 마친 수료생들을 축하했다.

이번 과정은 대구 북구청의 지방보조금 지원사업으로, AI와 디지털 전환 시대에 지역 고유의 문화와 자원을 활용해 새로운 가치를 창출할 전문 인력 양성을 위해 마련됐으며, 교육은 단순한 이론 전달에서 벗어나 지역 자원을 사업 아이템으로 발전시키는 실전형 프로그램으로 운영됐다.

특히 교육생들은 AI 활용 로컬 비즈니스 기획과 콘텐츠 브랜딩 전략을 비롯해 문화예술과 리더십, 경상도 사투리의 흥미로운 어원, 행복북구 골목상권 개발, 커뮤니티 비즈니스 모델, 사업화 전략과 실행계획 등을 익혀, 배운 지식을 지역 현장에 적용해 보는 시간도 가졌다.

경주 이상복경주빵을 비롯해 대구 칠곡향교와 구암서원, 왜관 므므흐스 부엉이버거 등을 방문해 지역 고유의 자원과 문화가 어떻게 상품과 사업으로 연결되는지 직접 살펴봤다.

전문가들과의 만남도 교육의 깊이를 더했다.

전문대학평생직업교육협회 한광식 사무총장, 골목상권경제학자인 모종린 연세대 교수, 대구테크노파크 도건우 전 원장 등이 강연자로 나서 로컬 산업의 흐름과 창업 생태계, 지역상권의 발전 가능성을 공유했다.

특히 이번 과정은 교육 이후에도 학습과 활동이 이어질 수 있도록 실질적인 지원체계를 마련했다는 점에서 눈길을 끌었다.

전공 연계 교과목 학점 인정 제도를 통해 수료생들이 향후 대구과학대에 입학하면 관련 교과목 학점을 인정받을 수 있도록 했으며, 희망자를 대상으로 대학과 대구시가 함께 추진하는 앵커사업과 연계해 로컬크리에이터 자격증 취득도 지원했다.

이번 수료생 60명을 포함해 최근 4년간 누적 수료생은 480여 명에 이르며, 이들은 앞으로 지역 공동체와 협력해 북구의 문화자원을 알리고 골목상권에 활력을 불어넣는 등 지역 발전을 이끄는 로컬크리에이터로 활동할 것으로 기대된다.

김범국 부총장은 “이번 교육과정이 수료생들에게 지역의 가치를 새롭게 발견하고 이를 창의적인 아이디어와 사업으로 발전시킬 수 있는 뜻깊은 기회가 됐기를 바란다”며, “앞으로도 지역사회와 긴밀히 협력해 로컬크리에이터 양성과 지역 맞춤형 평생직업교육을 확대하고 지역의 지속가능한 성장에 기여할 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

지역의 작은 이야기와 자원이 새로운 일자리와 사업으로 이어지는 시대다. 이번 교육을 마친 60명의 수료생이 북구 곳곳에 숨겨진 가능성을 발굴하고 지역에 새로운 활력을 불어넣을 수 있을지 주목된다.