▲엄승용 보령시장(좌측)이 민주평화통일자문회의 보령시협의회 4분기 정기회의에서 인사말을 하고 있다 ⓒ프레시안 이상원

민주평화통일자문회의 충남 보령시협의회가 지역사회 평화 공존과 통일 공감대 확산을 위한 실천방안 마련에 나섰다.

보령시협의회는 19일 대천4동 행정복지센터에서 자문위원 40여명이 참석한 가운데 ‘2026년 4분기 정기회의’를 개최했다.

이날 회의에서는 정부의 ‘한반도 평화공존 3대 청사진’을 바탕으로 지역 차원의 실천과제와 향후 사업 추진방향을 논의했다.

자문위원들은 분과별 토론을 통해 보령지역 특성에 맞는 평화공존 정책 실천방안을 모색하고, 세대와 계층을 아우르는 소통과 공론의 장을 확대하기로 의견을 모았다.

또 범국민 의견수렴 사업인 ‘평화통일 100만 국민 인터뷰’ 추진 상황을 점검하고 시민 참여를 높이기 위한 활동 방안을 협의했다.

협의회는 다른 지역 협의회의 우수사례를 공유하고 지역 주민들의 다양한 의견을 정책 건의에 반영할 수 있도록 현장 활동을 강화할 계획이다.

전윤수 협의회장은 “원론적인 평화 논의를 넘어 지역사회에서 무엇을 실천할 수 있을지 고민해야 할 시점”이라며 “자문위원들이 지역의 평화공존 기반을 다지는데 앞장서 달라”고 당부했다.