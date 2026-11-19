학대피해아동쉼터 노후 시설 개선에도 5,000만 원 투입

포스코노동조합이 포항지역 취약계층 청소년과 학대피해아동을 위해 총 1억 원을 후원하며 지역사회 나눔에 나섰다.

포항시는 19일 시청 대외협력실에서 포스코노동조합과 경북사회복지공동모금회, 초록우산어린이재단 경북지역본부 관계자들이 참석한 가운데 후원금 전달식을 가졌다.

이번 후원금은 청소년 장학사업인 ‘철든 장학금’과 학대피해아동쉼터 환경개선 사업인 ‘드림 울타리 프로젝트’에 각각 5,000만 원씩 지원된다.

‘철든 장학금’은 경제적 어려움 속에서도 학업에 힘쓰는 포항지역 고등학생 50명에게 1인당 100만 원씩 전달하는 사업으로, 경북사회복지공동모금회를 통해 지원된다.

또한 ‘드림 울타리 프로젝트’는 초록우산어린이재단 경북지역본부와 협력해 포항지역 학대피해아동쉼터의 노후 시설과 생활환경을 개선하는 사업이다.

이를 통해 보호아동들에게 안전하고 쾌적한 생활공간을 제공할 계획이다.

김성호 포스코노동조합 위원장은 “청소년과 학대피해아동의 건강한 성장을 위해 지역사회 나눔 활동을 지속하겠다”고 밝혔다.

박용선 포항시장은 포스코노동조합과 관계기관에 감사의 뜻을 전하며, “아동과 청소년이 환경에 구애받지 않고 건강하게 성장할 수 있도록 지역사회 복지안전망을 강화하겠다”고 말했다.

한편 포스코노동조합은 지난해 포항사랑상품권 1억 원과 산불 피해 복구 성금 및 구호물품 3,000만 원, 철강 인재 양성 장학금 2,500만 원 등을 지원했다.

올해도 희망2026 나눔캠페인에 성금 2,000만 원을 기탁하는 등 지역사회 공헌활동을 지속하고 있다.