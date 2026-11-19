▲ⓒ제329회 무주군의회 제2차 정례회 행정사무감사 질의 중인 이해양 위원

자연특별시 무주군이라는 말이 무색하게 인근 대전 – 통영간 고속도로에서 흘러나오는 오염수가 무주군 내 하천을 오염시키고 있다는 의견이 나왔다.

무주군의회 제2차 정례회 18일 환경과 행정사무감사에서 이해양 위원이 대전-통영 고속도로에서 흘러나오는 오염수 처리 부실과 무주군의 청소차량 노후화를 지적하고 개선 필요성을 촉구한 것이다.

이해양 위원은 고속도로 비점오염원 저감시설 운영에 관해 질의하는 과정에서 고속도로에 있는 기름기 등 여러 오염 성분들을 일정 부분 걸러주는 역할을 하는 비점오염원 저감 시설물이 확인 결과 모두 방치된 것으로 보인다고 말했다.

이렇다 보니 고속도로의 오염수가 그대로 저수지나 하천으로 내려가고 있어 주민들이 피해를 입고 있다며 시설물 관리주체인 한국도로공사와 전수조사하고 필요시 개선권고 등 행정조치 할 것을 요구했다.

또한, 청소차량의 경우 심각한 노후화로 바닥이 깨져서 수리를 했지만 같은 문제가 계속 발생 오염물질이 떨어지고 악취로 인한 민원 등 다양한 문제가 발생하고 있다며 차량 교체를 서둘러야 한다고 목소리를 높였다.

청소차는 일반 행정차량과 달리 특수성이 매우 강해 교체가 필요하다면 내구연한이나 주행거리와 별도로 판단해야 하지만 무주군의 청소차는 모두 교체가 시급해 2027년 예산안에 청소차 구입비를 적극 반영할 것을 주문했다.

이 외에도 이해양 위원은 종이팩이나 폐건전지 등을 모아 오면 화장지나 새 건전지로 교환해 주는 재활용품 물품 교환사업이 예산 소진으로 조기 마감된 점을 안타까워 하며 주민 소요를 감안해 확대 실시할 것을 요구하며 질의를 마무리 했다.