▲금호타이어 대표이사 정일택 사장이 19일 한국자동차모빌리티안전학회 추계학술대회에서 특별강연을 하고 있다.2026.11.19.ⓒ금호타이어

금호타이어가 인공지능(AI) 기반 자율주행 시대를 맞아 스마트 타이어와 에어리스 타이어를 중심으로 미래 모빌리티 안전기술 확보에 속도를 내고 있다.

정일택 금호타이어 사장은 19일 전남광주 김대중컨벤션센터에서 한국자동차모빌리티안전학회 설립 20주년 기념행사에서 '타이어 산업의 패러다임 변화와 스마트 모빌리티 파트너로서 타이어의 미래'를 주제로 특별강연을 진행했다.

정 사장은 이번 강연에서 자율주행 기술이 고도화될수록 차량과 노면을 연결하는 타이어의 역할이 더욱 중요해질 것이라고 강조했다.

특히 미래 모빌리티 산업의 핵심 요소로 자율주행(Autonomous), 초연결(Connected), 안전(Safe) 등 세 가지를 제시하며 타이어 기술의 발전 방향을 설명했다.

정 사장은 "타이어는 차량과 노면이 만나는 유일한 접점이자 자율주행의 안전을 완성하는 마지막 퍼즐"이라며 "타이어가 주행 안전과 데이터를 책임지는 핵심 파트너로 진화해야 한다"고 밝혔다.

그는 종단간 인공지능(E2E AI) 자율주행 기술이 주변 환경 인식부터 주행 판단과 차량 제어까지 통합적으로 수행하는 방향으로 발전하고 있으며, 차량과 도로 인프라가 실시간으로 정보를 공유하는 초연결 환경에서는 안전 확보가 더욱 중요해진다고 설명했다.

상용차와 버스에 적용한 스마트 타이어 솔루션 'TireLink'의 운영 성과도 소개했다.

TireLink는 타이어 공기압과 온도를 실시간으로 확인하고 이상 징후를 경고해 펑크 등 사고 위험을 줄이는 기술이다.

금호타이어는 해당 솔루션을 적용한 결과 고속버스와 시내버스에서 각각 연간 2.7%, 2.6%의 유류비 절감 효과를 확인했다고 설명했다.

금호타이어는 자율주행 기술의 발전에 맞춰 타이어의 역할을 차량 안전정보를 수집·분석하는 핵심 장치로 확대하겠다는 방향을 제시했다는 점에서 의미가 있으며, 특히 스마트 타이어의 실시간 위험 감지 기술과 에어리스 타이어의 내구성을 결합할 경우 무인 모빌리티의 운행 안정성을 높일 수 있을 것으로 기대된다.

정 사장은 무인 자율주행 모빌리티의 안정적인 연속 운행을 위한 차세대 기술로 에어리스 타이어의 중요성도 강조했다.

에어리스 타이어는 내부에 공기를 주입하지 않는 구조로, 기존 공기압 타이어에서 발생할 수 있는 펑크와 공기압 손실 문제를 줄일 수 있는 것이 특징이다.

정일택 사장은 "에어리스 타이어의 승차감과 소음, 조향 성능을 개선해 기존 타이어와의 기술 격차를 줄이는 연구개발을 지속하고 있다"며 "산·학·관 협력을 통해 글로벌 기술 표준과 안전 인증체계를 마련하고, 미래형 타이어의 상용화와 기술 혁신을 통해 미래 모빌리티의 안전성과 사회적 책임을 강화하겠다"고 밝혔다.