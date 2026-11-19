▲ 지난해 대전지역에 10㎝ 이상의 많은 눈이 내린 모습 ⓒ프레시안 DB

대전시가 겨울철 대설과 한파에 대비해 내년 3월 15일까지 비상근무체제에 돌입한다.

대전시는 시민의 생명과 재산을 보호하기 위해 ‘2026~2027년 겨울철 자연재난 대비 종합대책’을 수립하고 본격 시행한다고 19일 밝혔다.

이번 대책은 재난상황 관리와 선제적 대설 대응, 한파피해 예방 등 3대 중점과제와 25개 세부과제로 구성됐다.

시는 간선도로와 이면도로 등 총 2144㎞ 구간에 대한 제설대책을 마련하고 겨울철 재해우려지역을 확대 지정해 안전 점검을 강화한다.

제설대책 상황실은 24시간 운영하며, 대설특보가 발효되면 기상 상황에 따라 13개 협업부서로 구성된 재난안전대책본부를 단계별로 가동한다.

한파피해 예방을 위한 시설도 대폭 확충했다.

지난해 693곳이던 한파쉼터를 올해 1060곳으로 늘리고 응급대피소와 시내버스 승강장 온열의자도 운영한다.

취약 노인과 쪽방 거주민, 노숙인 등 한파 취약계층에는 방한용품을 지원하고 재난도우미를 연계해 건강과 안전을 집중 관리할 방침이다.

농축산시설물 안전점검과 한파저감시설 확충 등 분야별 피해 예방 대책도 병행한다.

안호 대전시 시민안전실장은 “본격적인 대설과 한파에 대비해 취약계층을 세심하게 살피고 선제적인 도로제설로 인명피해가 발생하지 않도록 최선을 다하겠다”고 말했다.