‘2027학년도 대학수학능력시험’을 앞두고 인공지능(AI) 기술 기반의 스마트기기를 활용한 부정행위 발생에 대한 우려가 제기된 가운데 실제 경기지역의 한 수능 시험장에서 실제 스마트기기를 소지하고 있던 수험생의 사례가 확인됐다.

19일 경기도교육청과 경찰 등에 따르면 이날 용인시 처인구의 한 시험장에서 태블릿PC와 소형 카메라와 블루투스 이어폰을 소지한 채 시험을 치르던 수험생이 교육당국에 적발됐다.

▲2027학년도 대학수학능력시험(수능)을 하루 앞둔 18일 서울 중구 이화여자고등학교에 스마트기기 활용 부정행위 관련 제재 안내문이 부착돼 있다. ⓒ연합뉴스

올해로 세 번째 수능에 응시한 A씨는 2교시 수학영역 시험이 시작된 이후 시험실 내에서 수험생들의 시험 상황을 살피던 수능 감독관에 의해 해당 기기의 소지 사실을 적발 당했다.

해당 기기는 스마트폰이 아닌 탓에 이날 오전 8시 30분에 발송된 위급재난문자에도 적발되지 않았지만, 공정한 시험 진행을 위해 노력한 수능 감독관의 노력으로 덜미를 잡혔다.

당시 A씨가 카메라를 소지 중인 사실을 파악한 수능 감독관은 다른 수험생들의 시험이 차질을 빚지 않도록 2교시가 종료될 때까지 기다린 뒤 A씨를 상대로 사실관계를 확인하는 과정에서 카메라와 이어폰을 찾아냈다.

이어 복도에 놓여있던 가방 속에 있던 소지품 가운데 태블릿PC를 추가로 발견했고, 증거가 훼손되지 않도록 주의를 기울이며 수험생의 입장에서 시험 분위기가 흐트러지지 않도록 힘썼다.

A씨가 사용한 카메라는 성인 손바닥 보다 살짝 작은 크기로, 육안으로도 확인이 가능한 크기였던 것으로 전해졌다.

다만, 교육당국은 카메라의 정확한 크기와 종류 및 실제 스마트기기 사이의 연동 여부를 비롯해 해당 행위가 벌어진 정확한 시험장 학교명 등에 대해선 공개하지 않았다.

A씨는 적발 직후 시험실에서 퇴실 조치된 뒤 시험장 학교 내 별도의 다른 장소로 이동돼 자세한 경위에 대해 조사를 받았다.

구체적인 사실관계를 확인한 도교육청은 관련 규정에 따라 고발 등 후속 조치를 진행할 계획이다.

교육부의 ‘2027학년도 수능 수험생 유의사항’에 따르면 스마트안경과 스마트워치를 포함한 스마트기기를 비롯해 휴대전화와 블루투스 기능이 있는 이어폰 등 모든 전자기기는 시험장에 반입할 수 없으며, 반입금지 물품을 시험장에 가져온 경우에는 감독관의 지시에 따라 1교시가 시작되기 이전에 제출해야 한다.

이를 제출하지 않은 사실이 확인되면 해당 시험은 무효 처리되며, 다음 연도 수능에 대한 응시 자격도 박탈된다.

도교육청 관계자는 "경기도교육청은 수능비상대책본부를 중심으로 시험장 상황을 면밀히 살피며, 수험생들이 끝까지 안정적으로 시험을 치를 수 있도록 남은 시험 운영에 만전을 다하겠다"고 말했다.

한편, 이날 오후 3시 29분께 도교육청의 신고를 받은 경찰은 현재 A씨의 신병을 인계받은 상태로, 위계에 의한 공무집행방해 혐의를 적용해 본격적인 조사를 진행할 예정이다.