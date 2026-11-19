용인특례시는 지역을 대표하는 상권인 ‘보정동 카페거리’에서 다양한 혜택을 누릴 수 있는 ‘보카(BOCA) 투어패스’를 출시했다고 19일 밝혔다.

‘보카(BOCA) 투어패스’는 용인시민과 관광객 누구나 7900원으로 보정동 카페거리 상점 가운데 26곳에서 다양한 혜택을 누릴 수 있도록 구성됐다.

▲용인 보정동 카페거리 전경. ⓒ용인특례시

실제 해당 카드를 소지할 경우 15개 카페에서 하루 최대 2회에 걸쳐 아메리카노 1잔 또는 디저트 1개를 받을 수 있다.

또 10개 식당 및 1개 카페에서는 결제금액의 10%를 할인해 준다.

구매 후 올 연말까지 사용이 가능하다. 다만, 한 번 사용을 시작하면 24시간 동안만 사용할 수 있다.

‘보카(BOCA) 투어패스’는 이날부터 다음 달 31일까지 용인관광(https://itour.yongin.go.kr) 또는 온라인 용인투어패스에서 구매할 수 있다.

시 관계자는 "보정동 카페거리는 골목마다 감성적인 분위기와 특색 있는 매장이 모여 있어 차분히 거닐며 둘러보기 좋은 명소"라며 "보카 투어패스를 이용해 시민과 관광객들이 합리적인 가격으로 보정동의 매력을 만끽하길 바란다"고 말했다.