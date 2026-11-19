강원특별자치도 강릉시(시장 김중남)는 고품질 쌀 생산 및 경영비 절감을 위해 2027년도 벼 병해충 적기방제 약제 및 항공방제비 지원 신청을 받는다고 19일 밝혔다.

신청 기간은 내년 1월 15일까지 이며, 신청 대상은 강릉시 관내 및 연접 시군에서 농업경영체 기준 벼 재배면적 1000㎡ 이상을 경작하는 농업인 및 단체다. 신청은 읍·면·동 주민센터에서 하면 된다.

▲강릉시는 고품질 쌀 생산 및 경영비 절감을 위해 2027년도 벼 병해충 적기방제 약제 및 항공방제비 지원 신청을 받는다. ⓒ강릉시

적기방제 약제는 항공방제와 개인방제 중 선택해 신청할 수 있다. 개인방제는 모판처리제 1회, 본답 살충제와 살균제 3회를 신청할 수 있으며, 항공방제의 경우 육묘상에 처리하는 모판처리제는 농업인이 직접 선택하고, 본답은 행정, 농협, 항공방제 업무협의회에서 선정한 약제로 3~4회 들녘별 공동방제를 시행한다.

적기방제 농약 지원 사업은 5억 1000여만원을 투입해 병해충 피해를 최소화하고 농가 경영비 부담을 줄일 계획이다. 또한, 항공방제비 지원 사업에는 1억 8900여만원을 투입해 농촌 일손 부족을 해소하고, 공동방제를 통한 효율적인 병해충 방제를 추진할 계획이다.

김경숙 기술보급과장은 “본 사업을 통해 병해충 방제에 따른 농가 부담을 크게 줄일 수 있을 것으로 기대한다”며 “적기방제 약제 및 항공방제 지원을 희망하는 농가는 기간 내 빠짐없이 신청해 주시길 바란다”고 말했다.