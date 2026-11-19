▲대전 조차장 철도입체화 통합개발사업 조감도 ⓒ대전시

대전역 철도입체화 통합개발사업이 정부의 철도지하화통합개발 종합계획안 신규 추진사업에 이름을 올렸다.

​대전조차장이 앞서 국가선도사업으로 선정된 데 이어 대전역까지 포함되면서 대전시의 거점형 철도입체화 구상이 본격화하게 됐다.

​대전시는 19일 국토교통부가 세종시 국토연구원에서 연 철도지하화통합개발 종합계획 수립 공청회에서 이 같은 내용이 담긴 계획안이 발표됐다고 밝혓다.

​국토부는 전국 지자체가 낸 16개 사업 가운데 기존 추진 3곳, 신규 추진 9곳, 추가 검토 4곳으로 나눠 종합계획안을 마련했다.

​대전시가 제안한 2개 사업이 모두 계획안에 들어가면서 시 제안 기준 총 2조 713억원 규모의 도시공간 재편 사업이 추진 발판을 얻게됐다.

​그동안 대전은 철도 교통을 발판으로 커 왔지만 도심을 가로지르는 철길이 동서 단절과 지역 불균형의 원인으로 꼽혀 왔다.

대전​시는 2024년 1월 철도지하화 및 철도부지 통합개발에 관한 특별법 제정 뒤 전면 지하화 대신 거점 개발 카드를 꺼냈다.

​경부와 호남선 도심 구간 36.5㎞를 한꺼번에 지하화하는 방안은 장기 과제로 넘기고, 사업성과 실현 가능성, 주변 연계 효과를 따져 대전조차장과 대전역 두 거점에 역량을 모아왔다.

​2024년 10월 국토부에 선도사업 제안서를 제출해 지난해 2월 대전조차장 선도사업 선정을 따냈고, 지난해 5월에는 대전역 사업계획을 보완한 종합계획 제안서를 추가로 내며 반영을 설득해 왔다.

​이번에 신규 추진사업으로 들어간 대전역 사업 대상지는 동구 정동 일원 약 11만 5000㎡이며 추정 사업비는 6418억원이다.

​기차 운행과 역 기능을 그대로 둔 채 대전역 남측 선로 위에 약 5만 700㎡ 규모의 인공지반을 올리는 구상이다.

​인공지반으로 끊어진 동서를 잇고 역전시장 등 주변 일대와 맞물린 고밀 복합개발을 추진한다는 계획이다.

​대전시는 사업이 현실화하면 갈라졌던 도심 생활권이 이어지고 역 일대 땅 활용도가 높아져 원도심 상권과 균형 발전에 숨통이 트일 것으로 보고 있다.

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국토부는 이날 공청회에서 열차 운행에 차질이 없도록 구조물 계획을 다듬고, 주변 개발 여건에 맞춘 수요·공급계획과 연계 방안 마련을 요구했다.

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종합계획이 확정·고시되면 대전시는 국가철도공단, 한국철도공사, 동구 등과 손잡고 사업계획을 구체화한 뒤 사전타당성 검증과 기본계획 수립 등 후속 절차에 들어간다.

특히 ​사업의 경제성과 실현 가능성을 끌어올리는 데 행정력을 쏟을 예정이다.

​허태정 대전시장은 “대전조차장에 이어 대전역까지 국가 종합계획안에 담긴 것은 철도입체화 전략이 거둔 뜻깊은 결실”이라며 “갈라진 도시를 하나로 묶고 원도심에 새 힘을 불어넣어 미래 성장 동력을 키우겠다”고 강조했다.