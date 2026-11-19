대전역 철도입체화 통합개발사업이 정부의 철도지하화통합개발 종합계획안 신규 추진사업에 이름을 올렸다.
대전조차장이 앞서 국가선도사업으로 선정된 데 이어 대전역까지 포함되면서 대전시의 거점형 철도입체화 구상이 본격화하게 됐다.
대전시는 19일 국토교통부가 세종시 국토연구원에서 연 철도지하화통합개발 종합계획 수립 공청회에서 이 같은 내용이 담긴 계획안이 발표됐다고 밝혓다.
국토부는 전국 지자체가 낸 16개 사업 가운데 기존 추진 3곳, 신규 추진 9곳, 추가 검토 4곳으로 나눠 종합계획안을 마련했다.
대전시가 제안한 2개 사업이 모두 계획안에 들어가면서 시 제안 기준 총 2조 713억원 규모의 도시공간 재편 사업이 추진 발판을 얻게됐다.
그동안 대전은 철도 교통을 발판으로 커 왔지만 도심을 가로지르는 철길이 동서 단절과 지역 불균형의 원인으로 꼽혀 왔다.
대전시는 2024년 1월 철도지하화 및 철도부지 통합개발에 관한 특별법 제정 뒤 전면 지하화 대신 거점 개발 카드를 꺼냈다.
경부와 호남선 도심 구간 36.5㎞를 한꺼번에 지하화하는 방안은 장기 과제로 넘기고, 사업성과 실현 가능성, 주변 연계 효과를 따져 대전조차장과 대전역 두 거점에 역량을 모아왔다.
2024년 10월 국토부에 선도사업 제안서를 제출해 지난해 2월 대전조차장 선도사업 선정을 따냈고, 지난해 5월에는 대전역 사업계획을 보완한 종합계획 제안서를 추가로 내며 반영을 설득해 왔다.
이번에 신규 추진사업으로 들어간 대전역 사업 대상지는 동구 정동 일원 약 11만 5000㎡이며 추정 사업비는 6418억원이다.
기차 운행과 역 기능을 그대로 둔 채 대전역 남측 선로 위에 약 5만 700㎡ 규모의 인공지반을 올리는 구상이다.
인공지반으로 끊어진 동서를 잇고 역전시장 등 주변 일대와 맞물린 고밀 복합개발을 추진한다는 계획이다.
대전시는 사업이 현실화하면 갈라졌던 도심 생활권이 이어지고 역 일대 땅 활용도가 높아져 원도심 상권과 균형 발전에 숨통이 트일 것으로 보고 있다.
국토부는 이날 공청회에서 열차 운행에 차질이 없도록 구조물 계획을 다듬고, 주변 개발 여건에 맞춘 수요·공급계획과 연계 방안 마련을 요구했다.
종합계획이 확정·고시되면 대전시는 국가철도공단, 한국철도공사, 동구 등과 손잡고 사업계획을 구체화한 뒤 사전타당성 검증과 기본계획 수립 등 후속 절차에 들어간다.
특히 사업의 경제성과 실현 가능성을 끌어올리는 데 행정력을 쏟을 예정이다.
허태정 대전시장은 “대전조차장에 이어 대전역까지 국가 종합계획안에 담긴 것은 철도입체화 전략이 거둔 뜻깊은 결실”이라며 “갈라진 도시를 하나로 묶고 원도심에 새 힘을 불어넣어 미래 성장 동력을 키우겠다”고 강조했다.
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