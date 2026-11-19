강원특별자치도 양양군(군수 김정중)은 미취업 장애인의 사회참여를 확대하고 안정적인 소득 보장을 지원하기 위해 ‘2027년 장애인 일자리사업’을 본격 추진한다고 19일 밝혔다.

이번 사업을 통해 양양군은 총 20명(전일제 12명, 시간제 8명)의 참여자를 모집하며, 신청 기간은 오는 23일부터 12월 4일까지 진행된다.

▲양양군이 미취업 장애인의 사회참여를 확대하고 안정적인 소득 보장을 지원하기 위해 ‘2027년 장애인 일자리사업’을 본격 추진한다. ⓒ양양군

선정된 참여자는 2027년 1월 1일부터 12월 31일까지 1년간 양양군청 복지정책과, 각 읍‧면사무소, 장애인복지시설 등에 배치되어 행정 지원 및 복지서비스 보조 업무 등을 수행하게 된다.

신청 자격은 양양군에 거주하는 18세 이상 등록장애인('장애인복지법' 상 등록) 중 미취업자를 원칙으로 한다. 참여를 희망하는 경우, 양양군청 홈페이지에 게시된 공고문을 확인한 뒤 신청서와 참여자 정보확인서, 개인정보 수집·이용 동의서 등 구비서류를 지참해 양양군청 복지정책과 장애인복지팀에 방문하여 제출하면 된다.

다만, 공정한 기회 제공과 사업 취지를 고려해 △장애인 일자리사업 2년 연속 참여자(단, 장애정도가 심한 장애인, 65세 이상, 기초생활수급자는 제외) △국민건강보험 직장가입자 △정부 및 지자체 재정지원 일자리사업 참여자 △사업자등록증 소지자 등은 신청 대상에서 제외된다.

근무 조건은 전일제의 경우 주 40시간(1일 8시간), 시간제는 주 20시간(1일 4시간) 근무를 원칙으로 한다. 월 보수는 4대 보험 개인부담금을 포함하여 전일제 223만 6300원, 시간제 112만 3500원이 각각 지급된다.

양양군은 신청자를 대상으로 사업 참여 경력, 소득수준, 사회활동 능력, 참여 의지 등을 종합적으로 심사하여 12월 중 최종 합격자를 개별 통지할 예정이다.

양양군 관계자는 “이번 사업이 상대적으로 취업 기회가 적은 장애인들의 소득 보장과 생활 안정에 실질적인 도움이 되길 바란다”며, “취약계층인 장애인이 건강한 사회 구성원으로 자립할 수 있도록 앞으로도 지속적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.