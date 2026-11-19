원광대학교 제 15대 총장에 남궁문 공과대학 교수가 제15대 총장으로 선임됐다. 임기는 다음달 23일부터 2030년 12월 22일까지 4년이다.

원광학원은 원광대학교의 차기 총장을 선임하기 위해 지난 8월 14일 부터 9월 10일 까지 공개모집을 진행했다.

총장후보자 평가위원회는 서류심사와 면접심사를 거쳐 유지원·황진수·남궁문·백준흠·배종향·박성태 교수 등 6명을 공개토론 대상자로 선정했다.

이후 교직원을 대상으로 후보자들의 대학경영계획에 관한 공개토론을 세 차례 진행하고 대학 구성원의 의견을 수렴했고 후보자 평가 결과서를 채택해 원광학원 이사회에 제출했다.

남궁문 차기 총장은 1992년 토목공학과 교수로 임용된 이후 기획조정처장, 산학협력단장, 교무부처장 등을 역임했다.

원광디지털대학교 총장과 한국원격대학총장협의회장을 지냈으며, 교육부 정책자문위원과 대학설립심의위원, 국립대학 통폐합 위원장, 부산대-부산교대 통합위원장 등으로 활동했다. 현재 원불교 수위단원과 한국원불교학회장을 맡고 있다.

남궁문 차기 총장은 대학경영계획서에서 ‘개벽(GREAT OPENing)’을 비전으로 제시하고, 교육·연구·재정이 서로 뒷받침하는 선순환 구조를 구축하는 한편 초격차 특화 분야를 육성해 원광대학교의 새로운 100년을 열겠다는 구상을 밝혔다.

취임식은 오는 12월 23일 원광대학교 학생회관 대강당에서 열릴 예정이다.