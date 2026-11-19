스마트폰 포함 반입금지품 소지·종료령 후 답안지 작성 등… 최종 확정 시 성적 무효처리



부정행위 적발건수·각 교시별 결시율 모두 전년보다 상승

▲2027학년도 대학수학능력시험일인 19일 경기도 수원시 영통구 효원고등학교에 마련된 시험장에서 수험생들이 가방을 복도에 놓고 있다. ⓒ연합뉴스

19일 전국에서 ‘2027학년도 대학수학능력시험’이 일제히 치러진 가운데 경기지역에서는 총 108건의 부정행위가 적발된 것으로 잠정 집계됐다.

경기도교육청에 따르면 이날 경기지역에서 적발된 부정행위(오후 8시 기준)는 △반입금지 물품 26건 △교과서·참고서·기출문제지 등 휴대 가능 물품 외 물품을 책상 서랍 등 임의 장소 보관 5건 △종료령 후 답안지 표기 42건 △4교시 탐구 영역 응시 절차 위반 32건 △이 밖의 수능 감독관이 부정행위로 판단한 경우 1건 등이다.

지난해 적발된 부정행위는 △반입금지 물품 및 시험 중 부정한 휴대물 소지 13건 △종료령 후 답안지 표기 7건 △4교시 탐구 영역 응시 절차 위반 7건 등 27건이었다.

이 가운데 교육부가 수험생들의 스마트폰 소지 여부를 확인하기 위해 이날 오전 8시 30분과 오후 2시 21분 및 오후 2시 57분 등 3차례에 걸쳐 발송한 위급재난문자를 통해서도 적발된 사례는 9건이다.

이 밖에도 인공지능(AI) 기술을 기반으로 한 부정행위 2건도 확인됐다.

실제 용인시 처인구의 한 시험장에서 태블릿PC와 소형 카메라와 블루투스 이어폰을 소지한 채 시험을 치르던 수험생이 적발됐다.

▲AI 부정행위 방지를 위해 휴대용 스캐너를 지참한 복도감독관이 배치돼 있다. ⓒ연합뉴스

3수생으로 알려진 A씨는 2교시 수학영역 시험이 시작된 이후 시험실 내에서 수험생들의 시험 상황을 살피던 수능 감독관에 의해 덜미를 잡혔다.

더욱이 복도에 놓여있던 A씨의 가방 속에서는 태블릿PC도 발견됐다.

또 수원시 영통구의 한 시험장에서는 1교시 언어영역 시험 도중 시험지를 몰래 주머니에 소지한 채 화장실로 가져간 뒤 휴대전화를 사용하던 수험생의 모습이 수능 감독관에게 적발됐다.

스마트안경 사용과 시험 중 스마트폰 문제지 촬영은 단 1건도 발생하지 않았다.

적발된 수험생들은 조사를 통해 부정행위자로 확정될 경우, 올해 성적이 무효처리 되며, 내년도 응시가 제한된다.

올해 경기도의 수능 지원자 수는 전국 55만 1866명의 30% 수준인 16만 5595명(재학생 10만 863명, 졸업생 5만 7063명, 검정고시 7669명)으로, 지난해 16만 3593명 보다 2002명 증가한 모습이다.

영역별로는 △1교시 국어영역 16만 3314명 △2교시 수학영역 15만 4695명 △3교시 영어영역 16만 589명 △4교시 탐구영역 115만 8792명 △5교시 제2외국어·한문영역 3만 8920명이 각각 지원했다.

결시율은 지난해 보다 다소 높아졌다.

1교시 국어영역의 결시자는 총 1만 7649명으로 10.81%의 결시율을 기록한 가운데 △2교시 수학영역 10.45% △3교시 영어영역 11.19% △4교시 한국사영역 12.73%, 탐구 영역은 12.01% 등 모든 영역에서 지난해보다 상승한 모습을 보였다.

▲2027학년도 대학수학능력시험일인 19일 경기도 수원시 팔달구 영복여자고등학교에서 시험을 마친 수험생들이 환하게 웃으며 시험장을 나오고 있다. ⓒ연합뉴스

수능 시험 문제와 정답에 대한 이의신청 기간은 이날부터 오는 23일까지 5일간이다.

다음 달 1일 정답이 확정 발표되면, 같은 달 11일부터 성적 통지 및 배부가 이뤄질 예정이다.

한편, 도교육청은 수능을 앞두고 각종 시험 현장에서 AI 기술을 기반의 스마트안경을 활용한 부정행위가 잇따라 적발되면서 수능에 대한 공정성 우려가 불거지자 스마트기기를 이용한 부정행위를 차단·적발하기 위해 교감과 장학사로 구성된 ‘경기도 감독관’ 351명과 도교육청의 파견 인력인 ‘경기도교육청 지원관’ 351명 등 총 702명을 ‘2인 1조’로 현장에 배치했다.

이와 함께 교육부의 복도지원 인력 702명을 시험장 학교 당 2명씩 추가로 배치하고, 25개 교육지원청에 100여 명의 비상대응업무 인력을 추가 파견하는 등 부정행위 적발 및 대처 기능을 강화했다.

특히 도교육청이 기존에 보유 중이던 금속탐지기와 교육부에서 지급받은 300대의 금속탐지기를 5개 수능시험실별로 1대씩 비치해 부정행위 의심상황이 발생할 경우 활용할 수 있도록 했다.

이날 경기도교육청 수능비상대책본부에서 직접 수능 현장을 지휘한 안민석 교육감은 용인지역에서 스마트기기 소지 행위가 적발된 직후 긴급 비상대책회의를 열고, 현장대응체계를 가동했다.