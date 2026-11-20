▲영진전문대학교 AI컴퓨터보안과 실습 수업 모습ⓒ영진전문대

인공지능(AI)이 산업의 지형을 바꾸고 있다. 사람처럼 생각하고 작업하는 AI 기술이 제조·금융·의료·교육 등 산업 전반으로 빠르게 확산하면서 주목받는 분야는 바로 AI가 제대로 작동할 수 있도록 기반을 구축하고, 기업의 핵심 데이터와 시스템을 지키는 IT 인프라와 사이버보안이다.

화려한 AI 기술 뒤에는 이를 움직이는 수많은 서버와 네트워크, 클라우드 시스템이 있으며, 아무리 뛰어난 AI 기술을 개발해도 이를 안정적으로 운영할 인프라가 없다면 산업 현장에서 제대로 활용하기 어렵다. AI 시대가 본격화하면서 시스템 구축·운영과 정보보안 전문인력의 중요성이 커지는 이유다.

이 같은 산업 변화의 흐름 속에서 대구 영진전문대학교 AI컴퓨터보안과가 미래 IT 산업을 이끌 실무형 전문인재 양성에 속도를 내고 있다.

이 학과의 교육 방향은 단순히 AI 프로그램을 개발하는 데 머물지 않는다. AI 서비스가 안정적으로 작동하도록 컴퓨팅 환경을 구축하고 관리하는 IT 인프라 전문가, 기업의 정보시스템과 데이터를 외부 위협으로부터 보호하는 사이버보안 전문가를 함께 키우는 데 초점을 맞추고 있다.

◆ 2년 만에 현장에 투입할 수 있는 실무 역량을 갖추는 것이 교육 핵심

학과는 기존 컴퓨터정보계열에서 쌓아온 교육 경험을 토대로 인공지능과 클라우드, 네트워크, 서버, 정보보안을 하나로 연결한 교육과정을 운영한다. 컴퓨터를 처음 접하는 학생도 기초부터 차근차근 배울 수 있도록 단계별 교육체계를 갖춰 전공 진입 장벽을 낮춘 것도 특징이다.

교육과정은 산업 현장에서 활용도가 높은 기술 중심으로 구성됐다. 인공지능 기초와 활용을 비롯해 국제 네트워크 자격과 연계된 CCNA, 리눅스 시스템, 시스템 보안, AWS 클라우드 기초, 시스템 구축 등을 배운다. 프로그래밍과 캡스톤디자인을 연계해 소프트웨어 활용 능력부터 서버·네트워크 운영, 클라우드 시스템 구축, 정보보안까지 폭넓은 기술을 익히도록 하고 있다.

◆ 강의실에서 배운 지식, 실제 기술로 구현하는 프로젝트 중심 수업

학생들은 서버와 네트워크 환경을 직접 구성하고 시스템을 운영하면서 발생하는 문제를 해결하는 과정을 경험한다. 이는 단순히 이론과 명령어를 암기하는 것이 아니라 시스템이 어떻게 작동하는지 이해하고, 장애와 보안 문제에 대응하는 능력을 키우는 것이다.

특히 AI 서비스가 확대될수록 데이터센터와 클라우드 운영, 네트워크 안정성, 정보보안이 서로 밀접하게 연결되는 만큼 여러 기술을 통합적으로 다룰 수 있는 교육에 무게를 두고 있다.

◆ 취업을 위한 자격증 교육 체계적으로 진행

학과는 '1인 1자격증 이상 취득'을 목표로 정규 교육과정과 자격증 준비를 연계하고 있으며, 대표적인 취득 준비 자격증은 국제 네트워크 전문자격인 CCNA와 AWS 클라우드 관련 자격증, 정보처리산업기사, 정보보안산업기사, 리눅스마스터 등이다.

학생들이 자신의 적성과 희망 진로에 맞춰 전문성을 확보하고 이를 취업 경쟁력으로 연결할 수 있도록 지원과 함께 졸업 후 진로도 AI 산업의 성장과 맞물려 다양하게 열려 있다. AI 데이터센터 운영·관리, 기업 전산실, 클라우드 서비스, 네트워크 및 서버 구축·관리, 정보보안과 보안관제 분야 등이 대표적이다.

학과 홈페이지에는 포스코와 SK네트웍스 데이터센터, 아마존 코리아, 시스코, 안랩 등이 주요 취업 사례로 소개돼 있으며, IT 인프라부터 글로벌 클라우드 기업과 정보보안 분야까지 진출 가능성이 폭넓다는 점을 보여준다.

◆ 학생들의 실력을 뒷받침하는 대외 수상 실적도 눈길을 끈다.

기존 컴퓨터정보계열 교육과정에서 CCIE 국제 네트워크 전문가 자격 취득 사례를 배출했으며, 시스코 APJC NetAcad Riders Challenge 은상, AIM Challenge·CO-SHOW 경진대회 전체 3위, 2025년 AI융합 해커톤 은상 등 다양한 대회에서 성과를 거뒀다.

이러한 성과는 실습과 프로젝트를 통해 기술을 직접 구현하고 국제 자격증과 경진대회에 도전하는 교육환경이 만들어 낸 결과다. 학생들이 배운 지식을 현장 문제 해결 능력으로 발전시키고 있다는 점에서 의미가 크다.

AI 기술이 발전할수록 이를 뒷받침하는 인프라와 보안의 역할은 더욱 커질 전망이다. AI를 개발하는 인재만큼이나 AI가 안정적으로 작동할 수 있는 환경을 만들고 지켜내는 전문인력의 가치도 높아지고 있다.

영진전문대학교 AI컴퓨터보안과는 이러한 산업 수요에 맞춰 교육과정을 지속적으로 발전시키고, 현장에서 바로 역량을 발휘할 수 있는 IT 인프라 및 사이버보안 전문인재 양성에 힘을 쏟을 계획이다.

한편 영진전문대학교 AI컴퓨터보안과는 2027학년도 수시 2차 신입생 원서를 오는 25일까지 접수하며, 대학 홈페이지를 통해 직접 지원할 경우 전형료는 무료다.