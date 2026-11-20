▲대구공업대 학생들이 최근 경북 경주시 구정동에 있는 아동양육시설 성애원을 찾아 전공 관련 기업탐방 프로그램을 진행하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ대구공업대

강의실에서 배운 사회복지의 가치를 지역사회 현장에서 직접 실천하는 대학생들이 있다. 어려운 이웃에게는 따뜻한 나눔을 전하고, 복지시설에서는 사회복지사의 역할과 현장 업무를 경험하며 예비 사회복지인으로서 한 걸음씩 성장하고 있다.

대구공업대학교 사회복지경영계열 학생들이 전공 지식을 봉사와 현장 체험으로 연결하며 지역사회에 온기를 더하고 있다.

학생들은 최근 경북 경주시 구정동에 있는 아동양육시설 성애원을 찾아 전공 관련 기업탐방 프로그램을 진행했다. 이날 탐방에는 사회복지경영계열 학생 90명이 참여해 아동복지시설의 운영 현장을 살펴보고 사회복지 실천의 의미를 되새겼다.

성애원은 부모의 사망이나 학대, 양육 곤란 등으로 가정에서 보호받기 어려운 아동들을 돌보며 건강한 성장과 자립을 지원하는 아동양육시설로서, 특히 시설 입소 아동 상당수가 학대 피해를 경험한 아동이라는 설명에 학생들은 아동 보호와 정서적 지원의 중요성을 더욱 깊이 이해하는 시간을 가졌다.

학생들은 시설을 둘러보며 아동복지 현장의 역할과 사회복지사의 업무를 살펴보는 한편, 입소 아동들에게 다양한 부식과 간식을 전달하며 따뜻한 마음도 나눴다. 이는 단순한 시설 견학을 넘어 보호가 필요한 아이들의 일상을 이해하고 나눔을 실천하는 현장 교육이 된 것이다.

▲대구공업대 사회복지경영계열 학생들이 산학협력 기관 본동종합사회복지관을 찾아 지역사회 나눔으로, 교내 축제 기간 마련한 바자회 수익금을 전달하고 있다ⓒ대구공업대

아울러 사회복지경영계열 학생들은 산학협력 기관 본동종합사회복지관을 찾아 지역사회 나눔으로, 교내 축제 기간 마련한 바자회 수익금 20만원을 복지관에 전달했다.

이번 바자회에는 재학생들이 직접 물품을 준비하고 판매에 참여했다. 학생들은 축제를 즐기는 데 그치지 않고 자신들의 손으로 마련한 수익금을 지역의 어려운 이웃을 위해 내놓으며 강의실에서 배운 나눔과 봉사의 가치를 행동으로 옮겼다.

전달된 후원금은 복지관이 지원하는 지역 어르신과 취약계층을 위한 생활용품 지원 및 복지 프로그램 운영에 사용될 예정이다.

본동종합사회복지관은 사회복지경영계열과 산학협력 협약을 맺은 기관으로, 공동 행사와 정기 봉사활동을 비롯해 사회복지 현장실습과 취업 연계 등 다양한 분야에서 협력하고 있다. 학생들에게는 실무 경험과 진로 탐색의 기회를 제공하고, 복지관은 지역사회 복지서비스를 강화할 수 있는 인적 자원을 확보하는 상생 모델이다.

두 활동은 장소와 방식은 다르지만 학생들이 사회복지의 본질을 현장에서 배우고 실천한다는 점에서 맞닿아 있다. 성애원에서는 아동복지 현장을 직접 경험하고, 본동종합사회복지관에서는 지역 취약계층을 위한 나눔을 실천하면서 사회복지 분야의 다양한 역할을 체감한 것이다.

김영자 사회복지경영계열장은 "학생들이 사회복지 유관기관과 시설을 직접 방문해 지역사회 복지 현장을 이해하고 다양한 분야의 실천 경험을 쌓는 것은 진로를 설계하는 데 큰 도움이 된다"며, "앞으로도 현장 중심의 교육과 봉사활동을 연계해 학생들이 전공 역량을 키우는 동시에 지역사회에 기여하는 따뜻한 사회복지 인재로 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

대구공업대학교 사회복지경영계열은 앞으로도 지역 복지기관과의 협력을 바탕으로 현장 체험과 봉사활동을 확대해 이론과 실천을 겸비한 사회복지 전문인재 양성에 힘쓸 계획이다.