▲대구 수성대학교 방사선과가 지난 19일 교내에서 대한방사선사협회 대구시회와 함께 우수학생 표창장 수여식 및 협회 기념품 전달 행사를 개최하고 있다.ⓒ대구 수성대

의료현장에서 환자의 몸속을 들여다보고 정확한 진단을 돕는 방사선사. 첨단 의료장비가 발전할수록 이들의 전문성과 역할도 중요해지고 있다. 미래 의료현장을 책임질 예비 방사선사들이 지역 전문직 단체로부터 학업 성과와 전공 역량을 인정받아 눈길을 끌었다.

수성대학교 방사선과는 지난 19일 교내에서 대한방사선사협회 대구시회와 함께 우수학생 표창장 수여식 및 협회 기념품 전달 행사를 개최했다.

이날 행사는 단순한 표창 수여를 넘어 학생들이 자신이 선택한 전공의 가치와 미래 직업인의 역할을 되새기는 자리로, 지역 방사선사들을 대표하는 전문직 단체와 대학이 만나 예비 방사선사들의 성장을 응원하고 현장과 교육을 잇는 소통 시간으로 진행됐다.

행사에서는 방사선과 3학년 류승찬·장엘 학생이 주목을 받았다.

두 학생은 평소 성실한 학업 태도와 우수한 전공 역량을 인정받아 대한방사선사협회 대구시회 김청모 회장 명의의 표창장을 받았다. 전공 공부에 쏟은 노력과 열정이 전문직 단체의 공식적인 격려로 이어진 것이다.

대한방사선사협회 대구시회를 대표해 참석한 김정민 사업이사는 협회의 주요 사업과 활동을 소개하며 지역 방사선사들의 전문성 향상과 권익 증진을 위한 다양한 노력을 설명했다. 특히 예비 방사선사들에게 전문 의료인으로서 갖춰야 할 책임감과 직업적 자긍심의 중요성을 강조했다.

김정민 사업이사는 "앞으로도 예비 방사선사들이 전문 의료인으로 성장할 수 있도록 대학과의 지속적인 교류와 지원을 확대해 나가겠다"고 말했다.

장현철 방사선과 학과장은 "이번 표창은 학생들의 꾸준한 노력과 전공에 대한 열정이 인정받은 뜻깊은 성과"며, "앞으로도 현장 중심의 실무교육과 창의적인 연구활동을 적극 지원해 전문지식과 임상 실무역량을 고루 갖춘 미래 방사선 전문인재를 양성하겠다"고 밝혔다.

수성대학교 방사선과는 디지털 의료환경의 빠른 변화에 발맞춰 전공 실무교육과 산학협력을 강화하고 있다. 첨단 의료기술을 이해하는 전문지식은 물론 실제 임상현장에서 환자와 소통하고 정확하게 업무를 수행할 수 있는 현장 적응력을 키우는 데도 힘을 쏟고 있다.

이번 행사는 미래 방사선사를 꿈꾸는 학생들에게 학업의 결실을 확인하고 전문직으로서의 자긍심을 다지는 계기가 됐다. 전문성을 갖춘 인재를 키우려는 대학과 지역 의료 전문단체의 협력이 미래 의료현장의 경쟁력으로 이어질지 주목된다.