▲김제시 복지환경국, 현안 점검 및 예산 대응 총력전ⓒ김제시

전북자치도 김제시 복지환경국이 시민 체감형 행정 구현과 부서 간 협업 강화를 위해 머리를 맞댔다.

김제시는 20일 복지환경국 소관 6개 부서장과 팀장 등 간부 공무원들이 참석한 가운데 주요 사업 추진상황 점검 및 당면 현안 공유를 위한 국 회의를 개최했다.

이날 회의는 각 부서에서 추진 중인 핵심 사업의 진행 상황을 면밀히 살피고 현장 업무 과정에서 도출된 문제점에 대한 실질적인 개선방안을 모색하기 위해 마련됐다.

참석자들은 원활한 사업 추진을 위해 부서 간 협조가 필요한 사안을 조율하며 유기적인 공조 체계를 다졌다.

특히 시의 지속 가능한 발전을 견인할 ‘미래 신성장 핵심사업’ 발굴 방향에 대한 심도 있는 논의가 이뤄졌다. 참석자들은 김제시의 지역적 여건과 특성을 반영한 맞춤형 신규 사업 발굴의 중요성에 공감대를 형성했다.

의회 일정에 맞춘 선제적 대응 방안도 집중 점검했다. 지난 18일 진행된 행정사무감사 지적사항에 대한 후속 조치 이행 여부를 꼼꼼히 확인했으며 이달 말 예정된 2026년 결산 및 2027년 본예산안 심사에 대비해 사업별 추진 실적과 예산 자료를 재검토하는 등 빈틈없는 대응을 주문했다.

이명호 복지환경국장은 “시민 누구나 체감할 수 있는 촘촘한 복지서비스와 쾌적한 생활환경 조성은 물론 교육과 독서문화 등 다방면에서 시민 삶의 질을 높일 수 있도록 부서 간 협력에 힘써달라”며 “앞으로도 시민의 다양한 수요에 발 빠르게 대응하고 적극 소통하며 시민 중심의 복지·환경 행정을 실천하겠다”고 강조했다.