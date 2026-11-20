2028년 총선 투표의향 조사에서 '현 정부를 견제하기 위해 야당 후보가 많이 당선돼야 한다'는 응답이 절반 가까이로 집계됐다.

20일 여론조사기관 한국갤럽에 따르면, 이 기관이 지난 17일부터 사흘간 전국 유권자 1001명에게 조사한 결과 이같은 '정부 견제론'이 47%로 나타났다.

'현 정부를 지원하기 위해 여당 후보가 많이 당선돼야 한다'는 응답은 37%였다. 두 응답 간 격차는 10%포인트로 오차범위(95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트)를 넘었다.

갤럽은 "무당층은 여당 승리(14%)보다 야당 승리(49%)로 기울고, 성향 중도층(37% : 45%)은 양론 격차가 크지 않았다"며 "현 정부 출범 후 정당 지지 구도에서는 줄곧 여당이 절대 우위를 지켰으나, 올해 6월 지방선거 후로는 제1야당과 격차가 줄었고 다음 국회의원선거 전제하에서는 되레 위태로운 처지임을 보여준다"고 평가했다.

실제로 차기 총선 투표의향 조사 결과는 주간 정례 정당지지율 조사와는 다소 달랐다.

이번주 정당 지지율은 더불어민주당 36%, 국민의힘 28%, 조국혁신당 3% 등 순이었다.

다만 여야 양당 지지율 추이를 보면, 민주당은 지난주 조사 대비 3%포인트 하락했고 국민의힘은 2%포인트 상승했다.

이재명 대통령 직무수행 평가 조사에서는 40%가 '잘하고 있다'고 긍정 평가했고, 49%는 '잘못하고 있다'고 부정 평가했다.

갤럽은 "지난주 대비 직무 긍·부정평가율이 각각 1%포인트씩 오르내려 또다시 수치상 앞자리가 바뀌었으나, 사실상 6주째 횡보상태"라고 분석했다.

갤럽이 언론사 의뢰 없이 자체 시행한 이번 조사는 이동통신 3사 제공 무선전화(100%) 가상번호 데이터베이스에서 무작위 추출한 표본을 대상으로 전화조사원 인터뷰 방식으로 시행했고, 응답률은 10.1%(총통화 9873명 중 1001명 응답 완료)였다. 통계보정 기법이나 설문지 전체 문항 등 조사 관련 상세사항은 중앙선거여론조사심의위 홈페이지에서 확인할 수 있다.