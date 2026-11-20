▲지난 19일 경북 고령군 쌍림면 김덕수씨 딸기 재배농가에서 수확딸기를 들고 있다ⓒ고령군

찬바람이 불기 시작한 11월 말, 고령의 비닐하우스 안에는 겨울을 기다려온 새콤달콤한 딸기가 탐스럽게 익어가고 있다. 초록빛 잎사귀 사이로 붉은빛을 드러낸 딸기들이 하나둘 수확의 손길을 기다리는 가운데 고령 명품딸기가 올해 첫 수확을 알렸다.

지난 19일 아침 경북 고령군 쌍림면의 한 딸기 재배농가. 농업인 김덕수씨의 손길이 분주해졌다. 대표 품종인 '설향' 딸기가 올겨울 첫 수확의 기쁨을 안긴 것이다. 정성껏 키운 딸기를 조심스럽게 따내는 김씨의 얼굴에는 한 해 농사의 결실을 마주한 뿌듯함이 묻어났다.

올해 재배 과정이 순탄했던 것만은 아니다. 이상기후와 불안정한 날씨가 이어지면서 생육 관리에 어려움이 적지 않았기 때문이다. 하지만 농가의 세심한 관리와 정성이 더해지면서 탐스러운 첫 수확으로 이어졌다.

김씨는 "이상기후와 불안정한 기상 여건으로 딸기 재배에 어려움이 많았지만, 정성껏 키운 딸기를 처음 수확하니 그동안의 노력이 결실을 맺는 것 같아 매우 기쁘다"며 "올해도 소비자들이 맛과 품질 모두 만족할 수 있는 딸기를 선보이도록 최선을 다하겠다"고 말했다.

▲설향 딸기ⓒ고령군

고령딸기는 뛰어난 색상과 높은 당도, 풍부한 맛을 앞세워 전국 소비자들의 사랑을 받아온 지역 대표 농산물이다. 경북 최대 딸기 주산지인 고령군에서는 현재 시설하우스 1천732동, 139㏊ 규모에서 딸기를 재배하고 있다.

이번 첫 수확을 시작으로 지역 딸기 농가들의 출하 준비도 본격화될 전망이다. 고령딸기는 이달 하순부터 본격적인 시장 출하에 들어갈 예정이다.

겨울철 입맛을 깨우는 새콤달콤한 맛과 붉고 탐스러운 빛깔로 소비자들을 만날 고령딸기. 농가의 땀과 정성이 담긴 첫 수확이 올겨울 고령 농산물의 힘찬 출발을 알리고 있다.