'리트 만점' 이진우 씨가 스스로 세상을 떠난 것을 두고 서울대 교수가 "죄는 밉지만 사람은 미워하면 안 된다고 배웠다"며 고인의 죽음을 안타까워했다.

<공정한 보상>의 저자인 신재용 서울대 경영대학 교수는 지난 19일 직장인 네트워크 서비스 '리멤버 커넥트'에 이씨의 사망에 대해 안타깝다면서 "죽음으로 나름의 속죄를 했건만 대중은 그 마지막 선택마저도 손가락질한다"고 현재의 상황에 대한 소감을 밝혔다.

신 교수는 1년 전 사망한 <현명한 부모는 적당한 거리를 둔다>의 저자 김민지 씨를 언급하며 "비슷한 일이 또 발생했다"고 밝혔다. 김민지 씨는 학력과 책 추천사 조작 의혹으로 사망했다.

신 교수는 "두 사람 모두 대중이 선망하는 최상위권 학력과 시험성적을 책의 핵심 세일즈 피치로 삼았다"며 "베스트셀러가 됐고 유튜브로 유명해졌다가 온라인상에서 네티즌들이 직접 팩트체크에 나서면서 ‘천재, 석학 작가’에서 순식간에 ‘대국민 사기극의 주인공’이 되고 출판사와 서점가, 학원 등에서 즉각 손절당하고 퇴출된다”고 지적했다.

그러면서 그는 "사기, 조작 의혹이 언론에 대대적으로 보도되고 해명이나 검증의 압박이 최고조에 달한 불과 며칠 만에 두 사람 모두 숨진 채 발견된다"며 "더 이상은 반복되지 않았으면 좋겠다"고 했다.

그는 물론 "스펙과 학력을 조작하고 사기와 허위로 사적인 이익을 취한 것은 비판받아 마땅하다"면서도 "그렇다고 모텔방에서 쓸쓸히 숨을 거둘 큰 죄는 아니다”라고 주장했다.

언론과 매체를 향해서도 "크리에이터의 스펙과 학력에 열광하지 말고 그의 콘텐츠와 내용에 열광하면 좋겠다"며 "잘못에 대해서는 엄정하게 책임을 묻되 잘못을 저지른 사람에게도 다시 살아갈 길은 열어두었으면 좋겠다"고 덧붙였다.

그는 또한 "사람의 가치를 학력과 스펙으로 과대평가하지도, 한 사람의 잘못을 그 사람의 존재 전체에 대한 부정으로 확대하지도 않는 사회였으면 좋겠다"며 "누구도 자신의 잘못을 죽음으로 책임져야 하는 사회는 아니었으면 좋겠다"고 당부했다.