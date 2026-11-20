▲주한대사관 우진산전 방문ⓒ김천시

기업이 새로운 공장을 세우거나 사업을 확장할 때 가장 먼저 따지는 것 중 하나는 산업용지 가격이다. 여기에 물류 여건과 인력 확보, 행정지원까지 뒷받침돼야 투자 결정으로 이어진다.

김천시가 기업들의 이런 고민을 겨냥해 산업용지 가격 경쟁력과 투자지원 제도를 동시에 강화하며 기업 유치에 팔을 걷어붙였다. 산업용지를 저렴하게 공급하는 데 그치지 않고 투자 초기부터 공장 설립과 입주까지 지원하는 전략으로 기업들의 발길을 끌어들이겠다는 구상이다.

김천시는 2029년 준공을 목표로 조성 중인 '김천1일반산업단지 4단계'와 '김천 자동차튜닝 일반산업단지'의 분양가격을 각각 3.3㎡(1평)당 70만원으로 확정했다. 산업단지 조성원가의 절반 수준으로, 기업의 초기 부지 확보 부담을 크게 낮출 수 있을 것으로 기대된다.

이번 분양가격 확정은 지난 10월 김천시산업입지심의회 심의를 거쳐 이뤄졌다.

김천1일반산업단지 4단계는 총 123만6000여㎡ 규모로 조성되며, 이 가운데 산업시설용지 71만3000여㎡(약 21만6천평)가 분양 대상이다. 시는 미래모빌리티와 자동차부품, 로봇, 방위산업, 2차전지, 첨단소재 등 성장 가능성이 높은 산업을 집중적으로 유치해 기존 제조업 중심의 산업구조를 첨단산업으로 확장할 계획이다.

자동차튜닝 산업의 새로운 거점도 마련된다. 총 27만9000여㎡ 규모의 김천 자동차튜닝 일반산업단지는 산업시설용지 18만2000여㎡(약 5만5천평)를 공급한다. 자동차 튜닝 관련 소재·부품 기업을 집적화해 기업 간 기술·생산 협력을 강화하고 전문 산업생태계를 구축한다는 전략이다.

▲김천시와 (주)JNTC MOU체결 장면ⓒ김천시

기업들이 김천을 투자처로 눈여겨볼 만한 이유는 가격 경쟁력만이 아니다. 국토 중심부에 자리한 지리적 이점과 촘촘한 광역 교통망도 강점으로 꼽힌다.

경부고속도로와 중부내륙고속도로를 비롯해 경부선 철도와 경부고속철도, KTX 김천(구미)역이 연결돼 수도권과 충청권, 영남권 주요 산업지역으로 이동하기 편리하다. 원자재 조달부터 제품 운송까지 물류 효율성을 중시하는 제조기업에는 매력적인 입지 조건이다.

이미 조성된 김천1일반산업단지 1~3단계도 든든한 기반이다. 자동차부품과 기계, 전기·전자 등 다양한 제조기업이 입주해 산업 집적지를 형성하고 있어 신규 투자기업들이 기존 기업들과 협력관계를 구축할 수 있다는 점도 기대를 모은다.

김천시는 산업용지 공급과 함께 기업 지원의 문턱도 낮췄다. 올해 '김천시 기업 및 투자유치 촉진 조례'와 시행규칙을 개정해 신규 투자기업은 물론 기존 기업의 증설과 재투자까지 지원할 수 있도록 제도를 손질했다.

개정된 제도에 따라 일정 요건을 충족하는 국내 투자기업에는 입지·시설보조금을 투자금액의 20% 범위에서 기업당 최대 50억원까지 지원할 수 있다. 고용보조금과 교육훈련보조금도 각각 최대 6억원까지 지원한다.

특히 기존 기업의 증설과 재투자에 대한 지원 근거를 마련하고 대규모 투자기업 특별지원, 주변 도로와 상하수도 등 기반시설 지원도 가능하도록 했다. 신규 기업 유치뿐 아니라 기존 기업이 김천에 뿌리를 내리고 사업을 키울 수 있도록 지원체계를 넓힌 것이다.

김천시는 2027년 상반기 산업단지별 세부 분양계획을 마련하고 분양공고에 나설 예정이다. 분양에 앞서 유망기업 데이터베이스를 구축하고 기업별 투자 수요와 입지 조건을 분석해 맞춤형 투자 제안에 나서는 한편, 투자설명회와 기업 방문 등 현장 중심의 유치 활동도 강화할 방침이다.

투자 상담부터 산업용지 안내, 보조금 설명, 인허가 협의, 공장 설립과 입주까지 이어지는 원스톱 행정서비스도 제공한다. 기업이 투자 과정에서 겪을 수 있는 행정적 부담을 줄여 실제 투자 실행과 지역 정착으로 연결하겠다는 것이다.

배낙호 김천시장은 "기업이 투자를 결정할 때는 산업용지 가격뿐만 아니라 교통·물류 여건과 산업 인프라, 투자지원 제도 등 다양한 요소를 종합적으로 고려한다"며 "경쟁력 있는 산업입지와 실질적인 투자지원 정책을 바탕으로 우량기업 유치에 힘쓰고, 기업의 투자가 양질의 일자리 창출과 지역경제 활성화로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

김천시의 이번 전략이 실제 기업 투자와 산업단지 조기 분양으로 이어질지 주목된다. 평당 70만원이라는 가격 경쟁력에 투자보조금과 행정지원까지 더해지면서 김천이 미래 첨단산업의 새로운 투자 거점으로 도약할 수 있을지 관심이 모아지고 있다.