▲대구달성군청 잔경ⓒ대구달성군

공정한 기회는 구직자에게 희망을 주고, 따뜻한 응원은 청소년에게 새로운 출발의 용기를 준다. 달성군에서 사람을 먼저 생각하는 두 가지 현장 활동이 눈길을 끌고 있다.

한쪽에서는 구직자의 입장에서 채용 문화를 바꾸려는 노력이 정부 포상으로 이어졌고, 다른 한쪽에서는 수능을 마친 청소년들에게 격려와 응원의 손길을 건네며 지역사회의 든든한 울타리 역할을 했다.

달성군시설관리공단(이사장 공진환)은 '2026년 채용문화 우수기업 어워즈'에서 공공부문 행정안전부 장관상을 수상했다.

이번 수상은 단순히 채용 절차의 공정성을 지키는 데 그치지 않고 구직자의 눈높이에서 불편을 개선하고, 입사 이후 조직에 안정적으로 적응해 성장할 수 있도록 지원한 노력이 인정받은 결과로서, 공단은 '공정채용을 넘어, 구직자와 함께하는 공감채용 정착'을 주제로 우수사례에 선정됐다.

정규직과 비정규직을 구분한 2-TRACK 공정채용을 비롯해 국가직무능력표준(NCS)에 기반한 직무 중심 평가를 시행하고, 지원서류를 50% 간소화해 구직자의 부담을 줄였다. 특히 고령 지원자를 위해 국배판(A3) 크기의 대형 시험지를 제공하는 등 작은 부분까지 지원자의 입장에서 살폈다.

채용 과정에서의 소통도 강화했다. 지역 청년들을 직접 찾아가 청년 직원들의 취업 준비 경험과 직장생활 이야기를 들려주고, 지원자와 신입직원의 의견을 실제 채용 절차 개선에 반영했다.

합격이 끝이 아니라는 점도 주목할 만하다. 신입직원 입문서인 '두근두근 웰컴북'을 배포하고 신입사원 간담회와 1년 차 인재 유지 교육, 한마음 공동연수 등을 운영하며 새로운 조직 구성원들의 적응과 성장을 돕고 있다.

이 같은 노력은 인적자원개발 우수기관(Best HRD) 3회 연속 인증과 2024년 지방공공기관 일자리 정책 추진 유공 행정안전부 장관상, 2025년 남녀고용평등 유공 국무총리 표창 등으로도 이어졌다.

공진환 이사장은 "2020년에 이어 6년 만에 다시 채용 분야 행정안전부 장관상을 받아 더욱 뜻깊다"며, "공정채용을 넘어 구직자 편의와 소통, 직원의 성장까지 아우르는 공감채용 문화를 더욱 확산해 나가겠다"고 말했다.

▲달성군청소년상담복지센터가 지난 19일 대학수학능력시험을 마친 청소년들을 응원하기 위해 비슬고등학교 정문 일대에서 '2026년 수능 연합 아웃리치'를 진행하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ달성군

이처럼 일터에서 사람 중심의 가치를 실천하는 움직임이 이어지는 가운데, 지역 청소년들에게도 따뜻한 격려의 손길이 전해졌다.

달성군청소년상담복지센터(센터장 김지향)는 지난 19일 대학수학능력시험을 마친 청소년들을 응원하기 위해 비슬고등학교 정문 일대에서 '2026년 수능 연합 아웃리치'를 진행했다.

오랜 시간 수능 준비에 매달려 온 학생들이 시험장을 나서는 순간, 현장에는 반가운 응원과 격려가 기다리고 있었다.

이날 활동에는 달성군청소년상담복지센터와 달성군청, 달성경찰서, 패트롤맘, 달성군청소년지도협의회, 소담소담 상담봉사자 동아리 등 유관기관·단체 관계자 30여 명이 참여했다.

참여자들은 시험을 마친 학생들에게 응원 메시지와 홍보물품을 전달하며 그동안의 노고를 격려했다. 특히 수능 이후 달라지는 생활환경 속에서 청소년들이 겪을 수 있는 심리적 어려움이나 위기 상황에 대비해 지역 청소년 지원기관과 상담 프로그램을 안내했다.

위기 상황에서 언제든 도움을 요청할 수 있는 '청소년전화 1388'도 적극 홍보했다. 단순한 수험생 격려를 넘어 시험 이후에도 청소년들이 건강하게 일상을 이어갈 수 있도록 지역사회의 지원망을 알리는 데 의미를 더했다.

김지향 센터장은 "오랜 시간 수능을 준비해 온 청소년들에게 따뜻한 응원과 격려를 전할 수 있어 뜻깊다"며, "앞으로도 지역 유관기관·단체와 적극적으로 협력해 청소년들이 어려움이 있을 때 언제든 도움을 요청할 수 있도록 다양한 홍보와 지원 활동을 이어가겠다"고 말했다.

채용 현장에서는 구직자의 불편을 줄이고 직원의 성장을 돕는 공감채용이, 학교 앞에서는 청소년들의 새로운 출발을 응원하는 따뜻한 손길이 이어졌다. 달성군의 두 활동은 대상은 다르지만 사람을 존중하고 함께 성장하는 지역사회를 만들어간다는 공통된 가치를 보여주고 있다.