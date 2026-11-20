경기 안산시가 지역 의료·바이오산업의 성장을 위한 협력 체계 확대에 나섰다.

20일 시는 독일 드레스덴 소재 바이오 분석 전문기업 라이포타입(Lipotype GmbH) 대표단과 투자 및 지역 의료·바이오산업 협력 방안을 논의했다고 밝혔다.

▲지난 19일 안산시청에서 열린 간담회에서 라이포타입의 최고운영책임자 올리버 위케(Dr. Oliver Uecke) 이민근 안산시장이 의견을 나누고 있다. ⓒ 안산시

시는 전날(19일) 안산을 방문한 올리버 위케(Dr. Oliver Uecke) 최고운영책임자(COO) 등 라이포타입 관계자과 간담회를 열고, 국가 통합 바이오 빅데이터 구축사업에 참여하고 있는 고려대학교 안산병원과 반월·시화 국가산업단지 내 제약·바이오 기업 등 지역 내 의료기관 및 제약기업과의 협력 가능성을 모색했다.

또 지난해 9월 경기경제자유구역으로 추가 지정된 안산사이언스밸리(ASV)를 중심으로 한양대학교 에리카(ERICA), 한국생산기술연구원 등 산학연 기반이 연계된 산업 생태계와 투자 환경 등을 기반으로 독일 드레스덴 지역 기업과의 투자·산업 협력 방안도 살폈다.

이민근 시장은 "안산의 의료·바이오산업 기반과 우수한 연구 역량을 바탕으로 지역 기업 간 협력 기회를 넓히고, 실질적인 투자와 기술협력으로 이어질 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

한편, 이번 간담회는 지난 2024년 4월 안산시 경제사절단이 독일 드레스덴시를 방문하며 시작된 지역 교류의 일환으로 마련됐다.

독일 작센주의 주도인 드레스덴은 인피니언과 글로벌파운드리즈 등 반도체 기업을 비롯해 막스플랑크연구소 등 연구기관이 밀집한 과학·산업도시로, 2024년 당시 시 경제사절단은 얀 프라츠카(Jan Pratzka) 드레스덴시 경제부시장과 첨단산업 집적지 조성과 해외 기업 유치 전략 등을 공유하며 도시 간 교류 기반을 구축한 바 있다.