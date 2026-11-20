▲고령군 아이나라 키즈교육센터 관계자들ⓒ계명문화대

평범한 오후, 장난감을 고르며 즐거운 시간을 보내던 아이에게 갑작스러운 위기가 찾아왔다.

500원짜리 동전을 입에 넣은 어린이의 기도가 막히는 긴급 상황이 발생한 것이다. 자칫 큰 사고로 이어질 수 있었던 순간, 평소 응급처치 교육으로 대응 능력을 익혀 온 직원들의 침착하고 신속한 움직임이 어린이의 안전을 지켜냈다.

고령군 아이나라 키즈교육센터에서 벌어진 일이다.

지난달 10일 센터 내 장난감도서관에서 한 어린이가 동전을 삼켜 기도가 막히는 위급한 상황이 발생하자 이를 발견한 직원이 즉시 주변에 알렸다.

상황을 확인한 전인경 센터장과 직원들은 지체 없이 현장으로 달려가, 전 센터장은 어린이의 상태를 확인한 뒤 곧바로 하임리히법을 시행했고, 다른 직원들은 119 신고 등 필요한 조치를 분담하며 긴밀하게 움직였다.

긴박한 순간에도 각자의 역할을 정확히 수행한 덕분에 어린이의 목에 걸려 있던 동전을 제거할 수 있었다. 평소 반복적으로 익혀 온 응급처치 요령이 실제 위기 상황에서 빛을 발한 순간이었다.

이번 사고 대응의 밑바탕에는 센터가 꾸준히 실시해 온 안전교육이 있었다.

직원들은 사고 발생 전 '어린이이용시설 종사자 안전교육'을 통해 심폐소생술(CPR)과 하임리히법 등 응급처치 방법을 익혀, 교육에서 배운 내용을 실제 현장에서 침착하게 적용하고, 직원 간 역할 분담과 협력이 더해지면서 소중한 어린이의 안전을 지킬 수 있었다.

이번 사례는 어린이들이 일상적으로 이용하는 육아지원시설에서 종사자의 안전 대응 능력이 얼마나 중요한지를 보여준다. 특히 응급상황은 예고 없이 찾아오는 만큼 평소 교육과 반복 훈련, 신속한 협력체계가 무엇보다 중요하다는 점을 다시 한번 일깨웠다.

전인경 센터장은 "이번 일을 통해 평소 익혀 둔 응급처치 방법이 위급한 순간에 얼마나 중요한지 다시 한번 실감했다"며 "앞으로도 직원들과 함께 안전교육과 대응체계를 지속적으로 점검해 아이들이 안심하고 이용할 수 있는 환경을 만들겠다"고 말했다.

계명문화대 박경희 책임교수도 "긴박한 상황에서도 센터장과 직원들이 각자의 역할을 신속하게 수행하고 협력한 덕분에 어린이의 안전을 지킬 수 있었다"며, "이번 사례는 현장 종사자의 전문성과 반복적인 안전교육, 유기적인 협력체계가 얼마나 중요한지를 보여준다. 앞으로도 아동의 안전과 건강한 성장을 최우선으로 하는 기관 운영에 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

한편 고령군이 설립한 아이나라 키즈교육센터는 계명문화대학교가 2019년부터 위탁운영하고 있으며, 장난감도서관 운영을 비롯해 지역 영유아와 양육 가정을 위한 다양한 육아지원서비스를 제공하고 있다.