경기 안산시가 시민 삶의 질 향상을 위한 산림휴양 공간을 마련했다.
20일 시는 수리산 일원에 ‘수암 산림욕장’을 조성, 전날(19일) 준공식을 갖고 본격적인 운영을 시작했다고 밝혔다.
‘수암 산림욕장’은 수리산의 우수한 자연환경과 산림자원을 활용, 시민들에게 숲속 체험과 휴식 공간을 제공하는 등 산림복지 서비스를 확대하기 위해 조성됐다.
상록구 수암동 산5-1번지 일원에 조성계획 승인 면적 23만 8425㎡, 개발면적 3080㎡ 규모로 마련된 ‘수암 산림욕장’은 지난 2022년부터 총 11억 7000만 원(도비 2억 원, 시비 9억 7000만 원)의 사업비가 투입돼 시민들이 숲길을 걸으며 휴식을 취하고, 자연 속에서 다양한 여가활동을 즐길 수 있는 환경을 마련했다.
시 관계자는 "수암 산림욕장은 수리산의 아름다운 자연환경을 시민들이 가까이에서 누릴 수 있도록 마련한 소중한 공간"이라며 "어린이들에게는 자연을 배우고 체험하는 배움터로, 시민들에게는 가족과 함께 여유로운 시간을 보내는 쉼터로 자리 잡기를 기대한다"고 말했다.구글에서 프레시안을 더 자주 만나기
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