경기 안산시가 시민 삶의 질 향상을 위한 산림휴양 공간을 마련했다.

20일 시는 수리산 일원에 ‘수암 산림욕장’을 조성, 전날(19일) 준공식을 갖고 본격적인 운영을 시작했다고 밝혔다.

▲지난 19일 이민근 안산시장을 비롯해 경기도의원 유재수, 안산시의원 이재복·설호영, 지역 단체장과 주민 등 100여 명이 참석해 산림욕장 개장을 축하하고있다. ⓒ 안산시

‘수암 산림욕장’은 수리산의 우수한 자연환경과 산림자원을 활용, 시민들에게 숲속 체험과 휴식 공간을 제공하는 등 산림복지 서비스를 확대하기 위해 조성됐다.

상록구 수암동 산5-1번지 일원에 조성계획 승인 면적 23만 8425㎡, 개발면적 3080㎡ 규모로 마련된 ‘수암 산림욕장’은 지난 2022년부터 총 11억 7000만 원(도비 2억 원, 시비 9억 7000만 원)의 사업비가 투입돼 시민들이 숲길을 걸으며 휴식을 취하고, 자연 속에서 다양한 여가활동을 즐길 수 있는 환경을 마련했다.

시 관계자는 "수암 산림욕장은 수리산의 아름다운 자연환경을 시민들이 가까이에서 누릴 수 있도록 마련한 소중한 공간"이라며 "어린이들에게는 자연을 배우고 체험하는 배움터로, 시민들에게는 가족과 함께 여유로운 시간을 보내는 쉼터로 자리 잡기를 기대한다"고 말했다.