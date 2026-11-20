최정호 전북자치도 익산시장은 2027년도 국가예산 확보와 관련해 "골든타임을 잘 활용해야 한다"고 강조한다.

최정호 시장은 20일 국회를 방문하는 자리에서도 "국회 예산소위 심의의 마지막 1분 1초가 익산의 향후 10년을 결정짓는 골든타임"이라고 강조했다는 후문이다.

최 시장은 "지역 정치권, 출향인사와 함께 국회 예산심의 과정에서 현안을 간곡히 호소해 시민들이 체감할 수 있는 확실한 성과를 끌어내겠다"는 각오를 다진 것으로 전해졌다.

최정호 시장이 이렇게 말하는 데엔 나름의 게산이 있다. 전북이 집권여당의 텃밭인데다 더불어민주당 지도부에도 우군이 적잖아 내년도 국가예산 확보 과정에서 지역 현안의 물꼬를 틀 수 있는 실질적인 성과를 끌어내야 한다는 주판알이다.

▲최정호 익산시장(사진의 우측)이 국회 박지원 전북 출신 의원에게 익산 현안 예산 반영을 건의하고 있다. ⓒ익산시

▲최정호 익산시장(사진의 우측)이 국회 강경숙 의원에게 현안을 건의하는 모습 ⓒ익산시

최정호 익산시장은 이날 국회를 방문하고 한병도 더불어민주당 원내대표(익산시을)와 국회 예산안조정소위원회 여당 위원인 익산출신 박지원 의원을 만나 직접 현안 건의에 나섰다.

또 4선의 중진인 이춘석 의원실(익산시갑)을 비롯한 기획예산처 예산당국 핵심 관계자들을 릴레이 면담하고 지역 핵심사업의 국비 추가 반영을 강력히 요청했다.

예산 증액심사의 최종관문인 예결위 예산소위 문턱에서 익산 현안의 내년도 예산이 충분히 증액조정되지 않을 경우 그간의 노력이 허사가 될 수 있다는 점을 고려해 강행군을 마다하지 않고 있다는 수행원들의 전언이다.

'시민주권시대'를 선포한 최 시장의 익산시가 풀어야 할 현안은 산적해 있다. 각종 도로 등 교통거점기능을 강화할 SOC 확충 과제로 적잖은 상황이지만 익산의 신산업지도를 바꿀 첨단·바이오 분야의 선제적 국비지원도 절실한 실정이다.

인공지능(AI) 시대를 선도할 사업비 5000억원 규모의 '피지컬 AI 기반 AAR 국가산업 집적단지(클러스터) 조성이 중대 과제 중 하나이다.

여기다 최근 신성장 동력으로 급부상 중인 익산 동물헬스케어 집적단지(클러스터) 확대 구축도 내년도 예산 확보를 위한 새 과제 중 하나로 손꼽힌다.

최정호 익산시장의 '동분서주'식 국가예산 확보가 어떤 성과와 결실로 이어질지 벌써 기대감이 증폭되고 있다.