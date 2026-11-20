▲경북대학교병원 응급의학과 정해원 교수ⓒ경북대학교병원

대형 사고나 재난으로 한꺼번에 많은 환자가 발생하면 현장에서 얼마나 신속하게 환자를 분류하고 적절한 응급처치와 이송을 진행하느냐가 생명을 좌우한다. 평소 반복적인 훈련과 기관 간 협력체계가 중요한 이유다.

이 같은 재난응급의료 대응체계 구축에 힘써 온 경북대학교병원 응급의학과 정해원 교수가 보건복지부 장관 표창을 받았다.

정 교수는 최근 충남 천안 JEI재능교육연수원에서 열린 '2026년 재난응급의료 종합훈련대회'에서 재난응급의료 대응업무 발전에 기여한 공로를 인정받아 보건복지부 장관 표창을 수상했다고 20일 밝혔다.

정 교수는 지난 2020년부터 경북대병원 재난의료지원팀(DMAT) 소속으로 활동하며 다수사상자 발생에 대비한 현장 대응 역량 강화에 힘써왔으며, 재난 현장에서는 현장응급의료소 운영 지원, 환자의 중증도 신속 분류는 물론 응급처치와 병원별 분산이송 등 재난의료 대응의 핵심 업무를 수행해 왔다.

특히 화학사고 등 특수재난에 대비한 실전형 교육과 훈련, 소방·보건소 등 유관기관과의 합동훈련에도 꾸준히 참여하며 실제 재난 상황에 대응할 수 있는 협력체계 마련에 기여했다.

앞서 2023년 재난응급의료 종합훈련대회에서도 경북대병원 재난의료지원팀의 일원으로 특별상(보건복지부 장관상)과 도상훈련 장려상을 받는 등 재난의료 대응 역량을 인정받았다.

현재 대구시 응급의료지원단 재난대응분과장을 맡고 있는 정 교수는 지역 재난의료 현안 검토와 재난의료지원팀 역량 강화, 재난대응 교육·훈련을 추진하고 있으며, 지자체와 소방, 의료기관 간 협력체계를 구축하는 등 지역 재난응급의료 시스템을 발전시키는 데도 힘을 보태고 있다.

정 교수는 "이번 수상은 재난 현장에서 함께 땀 흘려 온 경북대병원 재난의료지원팀 동료들과 소방, 보건소 등 유관기관 관계자들을 대신해 받은 것이라 생각한다"며, "앞으로도 실제 재난 상황에서 한 생명이라도 더 지킬 수 있도록 교육·훈련과 유관기관 협력을 강화해 지역 재난응급의료체계 발전에 힘쓰겠다"고 말했다.

이번 수상은 재난 현장의 최전선에서 환자의 생명을 지키기 위해 노력해 온 의료진과 유관기관의 협력이 얼마나 중요한지를 보여주는 사례로 의미를 더하고 있다.