부산시가 수능 이후와 학년말을 맞아 초·중·고등학생들이 자신의 적성과 진로를 탐색하고 미래를 준비할 수 있도록 안전교육부터 직업체험, 경제교육, 청년정책 안내까지 다양한 맞춤형 프로그램을 운영한다.

20일 부산시는 학년말 초·중·고 학생들이 다양한 경험을 통해 적성을 찾고 미래를 준비할 수 있도록 분야별 맞춤형 프로그램을 운영한다고 밝혔다.

▲부산시청 전경ⓒ프레시안(정대영)

시는 생활 속 안전사고와 재난에 대비할 수 있도록 체험 중심의 안전 교육을 진행한다. 학생안전체험관과 부산119안전체험관은 각종 재난 상황을 직접 체험하며 안전수칙과 대처 방법을 배울 수 있는 프로그램을 운영하고 시 원자력안전과는 고3 학생을 대상으로 방사능 방재교육을 실시해 학생들의 위기 대응 능력을 높인다.

다음으로 부산교통공사는 중·고등학교를 방문해 기관사 등 도시철도 관련 직업을 소개하고 승무사업소 견학을 통해 실제 근무 현장 체험 기회를 제공한다. 영화의전당에서는 영화 관련 직업 탐색 및 체험 활동 등을 운영하고 서부산영상미디어센터에서는 영상분야 직업을 알아보고 영상 제작을 직접 체험하는 교육을 운영한다.

시는 사회에 첫발을 내딛는 고3 학생들을 위한 경제교육과 청년정책 안내도 마련했다. 경제일자리과는 고3 학생을 대상으로 '사회초년생 소비자피해 예방교육'을 실시한다. 청년정책과는 학교로 찾아가는 '청년정책 설명회 및 팝업존'을 운영해 학생들에게 다양한 청년정책을 소개하고 졸업 전부터 청년정책을 알고 활용할 수 있도록 돕는다.

이외에도 각 구군 진로교육지원센터에서는 학생과 학부모를 위한 인성·진로·환경 프로그램을 운영한다. 개인별 진로상담과 성장통 집단상담을 비롯해 고교학점제 및 대입 설명회, 직업 체험 등 다양한 프로그램을 통해 학생들의 진로 탐색과 설계를 지원한다.

전재수 시장은 "수능 이후와 학년말은 학생들이 자신의 적성과 가능성을 발견하고 미래를 설계하는 중요한 시기"라며 "다양한 진로·체험 기회를 통해 학생들이 적성과 재능을 키우고 미래를 주도적으로 준비할 수 있도록 지원을 아끼지 않겠다"고 전했다.