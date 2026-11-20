더불어민주당 이성윤 최고위원이 최민희 최고위원에 대한 당 윤리심판원의 징계 심의를 앞두고 김민석 대표의 '신천지 3자 비밀연합' 의혹 제기에 대한 징계 청원도 신속히 심의해야 한다고 재차 공개적으로 촉구했다. 최 최고위원의 발언을 문제 삼아 윤리심판원에 이첩한 김 대표에게는 징계 절차를 밟게 된 경위를 당원들에게 설명하라고 요구했다.

이 최고위원은 20일 국회에서 열린 최고위원회 공개발언에서, 최 최고위원에 대한 징계 심의와 관련해 "잘못이 있다면 누구든 마땅히 책임져야 한다"면서도 "그런데 그 책임을 묻는 기준과 절차 또한 누구에게나 공정해야 한다"고 강조했다.

이어 "최 최고위원 이첩 이전에 신천지 3자 비밀연합 의혹을 제기한 당 대표에 대한 징계 청원도 윤리심판원에 이미 접수돼 있다"고 지적하며 "당 대표 스스로가 만든 의혹 제기로 축제의 장이 되어야 할 전당대회를 분열의 장으로 만들고, 당 대표 스스로가 이를 뒷받침할 증거가 없다고 인정한 만큼 그 책임을 물을 근거도 명백하다"고 주장했다.

그러면서 "증거 없는 신천지 의혹 제기로 당원들에게 분노와 상처를 줬다"며 "당을 중대한 위험에 빠뜨렸으며 민주주의마저 훼손하는 것보다 더 중대한 해당 행위가 어디 있겠느냐"고 김 대표를 비판했다.

이 최고위원은 "신천지 의혹 해당 행위에 대한 징계 청원도 윤리심판원에서 신속하게 심의해야 공정하고 형평에 맞는다"며 "책임질 행위에 대한 책임을 묻는 것, 그것이 공정과 형평이자 민주당을 바로 세우는 일"이라고 강조했다.

이 최고위원은 최 최고위원에 대한 징계 절차를 둘러싼 김 대표의 대응도 문제 삼았다. 그는 "당 대표는 10월 중순 최 최고위원의 간담회 녹취 일부를 전달받았다고 스스로 밝혔다"며, 김 대표가 한 달이 지난 11월 중순에야 윤리감찰을 지시하고 윤리심판원에 이첩한 경위를 당원들에게 설명해야 한다고 촉구했다.

김 대표는 앞서 지난 17일 최 최고위원의 녹취 중 자신에 관한 부분을 10월 중순 전달받아 문제 삼지 않았지만, 이후 녹취 전체를 확인하니 내용의 성격이 달라 별도로 처리했다고 해명한 바 있다.

한편 민주당 윤리심판원은 오는 27일 회의를 열고 최 최고위원에 대한 윤리감찰단의 징계 요구를 심의할 예정이다. 김 대표의 전당대회 당시 신천지 관련 발언에 대한 징계 청원을 심사에 회부할지도 이날 안건으로 다룬다.