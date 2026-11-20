▲남구청소년창작센터가 대구시청소년활동진흥센터가 주최한 '제28회 대구청소년자원봉사대회'에서 자원봉사우수터전으로 선정돼 대구시장상을 수상하고 있다ⓒ대구남구

청소년들이 자신의 재능으로 지역사회에 나눔을 실천하고, 도움이 필요한 이웃에게는 한발 먼저 다가가는 사람들이 있다. 대구 남구에서 세대와 분야를 넘어 나눔과 봉사를 실천하는 지역공동체 활동이 이어지고 있다.

청소년들에게는 봉사의 즐거움과 참여의 가치를 심어주고, 복지 사각지대에 놓인 이웃에게는 필요한 도움을 연결하는 등 남구 곳곳에서 따뜻한 공동체 만들기가 활기를 띠고 있다.

남구청소년창작센터는 대구시청소년활동진흥센터가 주최한 '제28회 대구청소년자원봉사대회'에서 자원봉사우수터전으로 선정돼 대구광역시장상을 수상했다.

이번 수상은 청소년들이 지역사회의 당당한 구성원으로 나눔과 봉사를 실천할 수 있도록 다양한 참여 기회를 마련해 온 센터의 노력이 인정받은 결과다.

청소년 자원봉사터전으로 등록된 남구청소년창작센터는 청소년들의 관심과 재능을 살린 활동부터 지역사회와 연계한 봉사까지 다양한 프로그램을 운영하고 있다.

특히 문화예술 특화시설이라는 장점을 살려 청소년들의 예술적 재능과 창작활동을 봉사로 연결하고 있다는 점이 눈길을 끈다. 이는 단순히 봉사시간을 채우는 활동에서 벗어나 자신이 가진 재능을 이웃과 나누고 지역사회와 소통하면서 나눔의 의미를 직접 경험하도록 돕고 있다.

공희경 남구청소년창작센터 관장은 "이번 수상은 청소년들이 자원봉사를 통해 나눔의 가치를 배우고 지역사회와 함께 성장할 수 있도록 노력해 온 결과"며, "앞으로도 청소년의 자발적인 참여를 바탕으로 문화예술 활동과 연계한 자원봉사 프로그램을 발굴하고 지역사회에 나눔을 실천하는 활동을 확대하겠다"고 말했다.

청소년들이 재능으로 지역사회에 온기를 더하고 있다면, 도움이 절실한 이웃을 찾아 현장을 누비는 복지활동가들의 발걸음도 이어지고 있다.

▲대구 남구가 지난 17일 영남이공대학교 천마스퀘어에서 '2026 일사천리복지기동단 제4주년 성과보고회'를 열고있다ⓒ대구남구

대구 남구는 지난 17일 영남이공대학교 천마스퀘어에서 '2026 일사천리복지기동단 제4주년 성과보고회'를 열고 지난 4년간의 활동을 돌아봤다.

이날 행사에는 동 일사천리복지기동단을 비롯해 마음건강충전사업단, 위기가구전문사례관리단, 안전빛나눔사업단, 즐거운생활지원단, 한아름봉사단 등 활동가와 지역 복지기관 관계자들이 참석했다.

참석자들은 활동 영상을 통해 그동안 도움이 필요한 이웃을 찾아 나섰던 현장의 발자취를 되짚고, 올해 추진한 사업 성과를 공유했다. 지역복지 증진에 기여한 유공자 12명에게는 표창을 수여하며 그동안의 헌신에 감사의 뜻을 전했다.

행사장에서는 복지남구의 미래를 향한 의지도 모았다.

참석자들은 '복지는 촘촘히, 희망은 가까이!'라는 구호를 외치며 '일사천리로 희망을 잇는 복지남구'를 만들기 위한 카드 퍼포먼스를 펼쳤으며, 도움이 필요한 이웃을 외면하지 않고 한발 먼저 다가가겠다는 다짐을 함께한 것이다.

이어 활동가들의 현장 대응 능력을 높이기 위한 역량강화 교육도 진행됐다. 복지 사각지대에 놓인 위기가구를 조기에 발견하고, 상황에 맞는 지원을 신속하게 연결할 수 있도록 현장 중심의 실무 역량을 다지는 시간이었다.

조재구 남구청장은 "지난 4년간 도움이 필요한 이웃에게 먼저 다가가 곁을 지켜주신 활동가와 관계자 여러분께 감사드린다"며, "앞으로도 동 일사천리복지기동단과 지역 복지기관, 봉사단체가 힘을 모아 위기가구를 더 일찍 발견하고 주민들이 필요한 도움을 제때 받을 수 있도록 촘촘한 지역 돌봄망을 구축하겠다"고 말했다.

청소년의 재능을 나누는 작은 실천부터 위기가구를 살피는 복지활동가들의 헌신까지, 남구의 나눔은 다양한 모습으로 이어지고 있다. 세대와 역할은 달라도 이웃을 살피고 함께 성장하는 지역사회를 만들겠다는 마음은 하나다.