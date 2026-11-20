▲대구중구 대봉2동 새마을부녀회와 새마을지도자협의회가 지난 18일 예전배첩연구소 앞마당에서 ‘사랑의 김장 나누기 행사’를 열고 있다ⓒ대구중구

겨울 추위가 성큼 다가온 가운데 대구 중구 곳곳에서 이웃의 겨울나기를 돕는 김장 나눔이 이어지고 있다. 동네 주민과 협의단체 회원들이 직접 김치를 담가 취약계층 가정에 전달하고 어르신들에게 따뜻한 식사를 대접하며 지역사회에 온기를 더하고 있다.

대봉2동 새마을부녀회와 새마을지도자협의회는 지난 18일 예전배첩연구소 앞마당에서 ‘사랑의 김장 나누기 행사’를 열었다.

이날 신순태 부녀회장과 강석우 협의회장을 비롯한 회원들은 정성껏 담근 김치를 5㎏씩 포장해 지역 내 취약계층 100가구에 전달했다. 이는 겨울철 밑반찬 마련에 어려움을 겪는 이웃들이 따뜻한 겨울을 보낼 수 있도록 힘을 보탠 것이다.

▲ 대구중구 남산1동 지역사회보장협의체가 남문경로당에서 ‘사랑의 김장 나눔’ 행사를 진행하고 있다ⓒ대구중구

19일에는 남산1동 지역사회보장협의체가 남문경로당에서 ‘사랑의 김장 나눔’ 행사를 진행했다. 7년 넘게 연말마다 이어 온 1마을 1특화사업 ‘행복 한스푼 사랑 두스푼’의 하나로 마련된 이번 행사에는 협의체 위원들이 참여해 배추 100포기로 김장김치를 담갔다.

이날 마련한 김치는 홀몸 어르신과 장애인 등 취약계층 50가구와 관내 경로당 3곳에 전달됐다. 일회성 나눔을 넘어 해마다 지역의 어려운 이웃을 살피며 이어 온 주민 주도의 복지 활동이라는 점에서 의미를 더했다.

▲대구중구 남산하누리협동조합과 남산2동 지역사회보장협의체이 하누리어울림센터에서 지역주민과 함께하는 ‘김장 나눔 행사’를 열고 있다ⓒ대구중구

같은 날 남산2동에서는 나눔의 범위가 김장김치 전달을 넘어 어르신들과 함께하는 식사 자리로 확장됐다. 남산하누리협동조합과 남산2동 지역사회보장협의체는 하누리어울림센터에서 지역주민과 함께하는 ‘김장 나눔 행사’를 열었다.

올해 초 지역복지 증진을 위해 업무협약을 맺은 두 단체는 하누리어울림센터 운영 수익금을 지역사회에 환원하기 위해 이번 행사를 마련했다. 자원봉사에 나선 협의체 위원과 조합원들은 이른 아침부터 김장김치를 담그고 수육과 소고기국 등을 준비해 대남경로당 어르신 30여 명에게 식사를 대접했다. 이어 관내 저소득 홀몸 어르신 30세대에도 김장김치를 전달하며 나눔을 이어갔다.

이번 김장 나눔은 대봉2동 100가구, 남산1동 50가구, 남산2동 30세대 등 모두 180가구의 취약계층에 온정을 전했다. 주민들이 힘을 모아 직접 담근 김치에 정성을 보태고, 식사까지 나누면서 이웃의 겨울을 함께 준비했다.

류규하 중구청장은 “연일 강해지는 추위도 각 동에서 보내주시는 따뜻한 이웃 사랑의 마음으로 누그러지는 것 같다”며, “김장 나눔에 동참해 주신 모든 분께 감사드린다. 연말연시 소외되는 이웃 없이 모두가 따뜻하게 지낼 수 있는 지역사회를 만들기 위해 앞으로도 최선을 다하겠다”고 말했다.