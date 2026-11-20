▲성주읍지역사회보장협의체가 지난 18일 협의체 나눔텃밭에서 농산물 수확과 김장 나눔 행사를 진행하고 있다ⓒ성주군

(수정)겨울을 앞둔 성주에서 이웃을 향한 나눔과 미래 세대를 위한 건강 돌봄이 이어지고 있다. 주민들이 직접 키운 농산물로 김장김치를 담가 취약계층에 전달하는가 하면, 지역 기업인의 고향사랑기부와 어린이 건강증진 프로그램까지 더해지며 지역 곳곳에 따뜻한 공동체의 온기가 퍼지고 있다.

성주읍지역사회보장협의체는 지난 18일 협의체 나눔텃밭에서 농산물 수확과 김장 나눔 행사를 진행했다. 한 해 동안 위원들이 정성껏 가꾼 배추와 무 등을 수확하며 오는 20일 열리는 ‘제9회 사랑나눔 장터’ 준비에 힘을 보탰다.

나눔텃밭에서 수확한 농산물은 장터에서 판매되며, 수익금은 지역 내 어려운 이웃을 위한 복지사업에 사용될 예정으로, 땀 흘려 키운 농산물이 다시 이웃을 돕는 재원으로 이어지는 선순환형 나눔 활동이다.

수확에 이어 김장 나눔도 펼쳐졌다. 협의체 특화사업인 ‘길동무 사업’의 하나로 위원들이 직접 결연가구를 찾아 홀로 생활하는 어르신과 취약계층 가구에 김장김치를 전달하고 안부를 살폈다. 직접 재배한 배추로 담근 김치에 이웃의 건강과 겨울나기를 걱정하는 마음까지 담았다.

김영기 민간위원장은 “위원들이 정성껏 키운 농산물이 어려운 이웃을 돕는 데 쓰여 더욱 뜻깊다”며 “작은 정성이지만 김장김치와 함께 따뜻한 마음이 전해져 이웃들이 든든한 겨울을 보내시길 바란다”고 말했다.

이상훈 공공위원장은 “바쁜 일정에도 농산물 수확과 김장 나눔에 적극 참여해 주신 위원들께 감사드린다”며 “앞으로도 민관이 함께 힘을 모아 복지사각지대를 살피고 나눔과 온정이 넘치는 성주읍을 만들어 가겠다”고 밝혔다.

▲성주군 관내 전기공사 전문업체 ㈜광선전설 정재완 대표가 지난 19일 성주군청을 방문해 고향사랑기부금을 전달하고 있다ⓒ성주군

지역 기업인의 고향사랑기부도 이어졌다. 성주군 관내 전기공사 전문업체인 ㈜광선전설 정재완 대표는 같은 날 성주군청을 방문해 고향사랑기부금 200만원을 전달했다.

정 대표는 평소 성주 발전에 관심을 가져왔으며, 올해 지역 인재 육성을 위해 별고을장학금 300만원을 기탁한 데 이어 이번에는 고향사랑기부에도 동참했다. 인재 양성에 보탬을 주는 데 그치지 않고 지역 공동체의 발전을 위한 나눔에도 힘을 보탠 것이다.

성주군 관계자는 “성주군을 생각하는 마음으로 고향사랑기부에 동참해 주신 정재완 대표께 감사드린다”며 “기부금은 군민과 기부자 모두가 공감할 수 있는 사업에 소중히 사용하겠다”고 말했다.

이웃을 위한 나눔이 취약계층의 겨울나기를 돕는다면, 아이들의 건강한 성장을 지원하는 움직임도 본격화된다.

▲성주군보건소가 20일 관내 지역아동센터 4곳과 다함께돌봄센터 2곳을 이용하는 어린이들을 대상으로 건강증진 프로그램 ‘어린이 튼튼 교실’을 운영하고 있다ⓒ성주군

성주군보건소는 20일부터 12월 10일까지 관내 지역아동센터 4곳과 다함께돌봄센터 2곳을 이용하는 어린이들을 대상으로 건강증진 프로그램 ‘어린이 튼튼 교실’을 운영한다.

상반기에 이어 하반기에도 진행되는 이번 프로그램은 성장기 아동들이 자신의 건강상태를 확인하고 올바른 생활습관을 형성하도록 돕기 위해 마련됐다.

참여 어린이들은 인바디 검사를 통해 신체 상태를 확인하고 검사 결과지를 바탕으로 간호사와 개별 건강상담을 받는다. 공중보건의와 치위생사는 올바른 칫솔질 방법 등 구강보건교육을 진행해 아이들이 스스로 치아를 관리하는 습관을 익히도록 도울 예정이다.

프로그램 전후에는 건강생활 실천 설문조사와 만족도 조사를 실시해 어린이들의 생활습관 변화를 살피고, 참여자 의견을 향후 프로그램 운영에도 반영할 계획이다.

보건소 관계자는 “성장기 아동들이 자신의 건강상태를 이해하고 올바른 건강관리 방법을 익히는 소중한 기회가 되길 바란다”며, “앞으로도 아동의 눈높이에 맞춘 다양한 건강증진 프로그램을 통해 건강한 생활습관 형성을 지원하겠다”고 말했다.

성주읍지역사회보장협의체는 길동무 사업을 비롯해 사랑나눔 장터, 긴급출동 복지수호대, 주거환경개선, 희망꿈나무 용돈지원 등 다양한 특화사업을 추진하고 있다. 주민과 기업, 행정이 함께 만드는 나눔과 돌봄이 취약계층의 생활을 보듬고 아이들의 건강한 성장을 뒷받침하면서 성주를 더욱 따뜻한 공동체로 만들어 가고 있다.