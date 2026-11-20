영주시가 영주사랑상품권의 부정유통을 막기 위해 오는 23일부터 12월 11일까지 가맹점 일제점검에 나선다.

점검 대상은 관내 영주사랑상품권 가맹점 5,500여 곳이다. 일자리경제과 경제기획팀 공무원과 기간제 근로자로 조사반을 꾸려 상품권을 실제 물품이나 용역 제공없이 받아 환전하는 행위, 등록 제한업종의 가맹점 운영 여부, 상품권 결제 거부 등을 살핀다.

▲ 영주시 일자리경제과에 마련된 영주사랑상품권 부정유통 신고센터에서 직원이 업무를 보고 있다. 시는 오는 23일부터 12월 11일까지 가맹점 5,500여 곳을 대상으로 부정유통 여부를 집중 점검한다.ⓒ영주시(사진제공)

시는 한국조폐공사의 ‘이상거래 탐지시스템’을 활용해 비정상 거래가 의심되는 가맹점을 먼저 추린 뒤 현장 확인을 통해 위반 여부를 조사할 계획이다. 시민 신고센터도 운영한다. 불법 환전이나 결제 거부 등 부정유통 의심 사례를 발견하면 영주사랑상품권 부정유통 신고센터(☎054-639-6105)로 신고하면 된다.

점검에서 경미한 위반 사항이 확인되면 현장 계도하고, 중대한 위반행위에는 관련 법령에 따라 가맹점 등록 취소와 과태료 부과 등 행정조치를 할 방침이다.

정교완 일자리경제과장은 “일제점검을 통해 영주사랑상품권의 신뢰도를 높이고 지역경제 활성화에 보탬이 되도록 하겠다”며 시민과 가맹점의 협조를 당부했다.