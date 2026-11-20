▲계명대학교 일본어일본학과 천호재 교수와 발간책ⓒ계명대

오늘날 광고가 유행과 소비 트렌드를 보여주듯, 1930년대 신문에 실린 광고에도 당시 사람들의 일상과 꿈, 소비 욕구가 고스란히 담겨 있다.

어떤 식품을 먹고 무엇을 바르며 어떤 상품을 필요로 했는지, 광고 속 문구와 그림을 따라가다 보면 일제강점기 사람들의 생활상을 엿볼 수 있다.

20일 계명대학교에 따르면, 일본어일본학과 천호재 교수가 1930년대 신문광고를 통해 당시의 생활상과 소비문화를 조명한 책 '1930년대, 광고가 말을 걸다-일제강점기 신문광고의 언어, 이미지, 소비문화'를 출간했다. 신아사에서 펴낸 이 책은 506쪽 분량으로, 가격은 2만8천 원이다.

이번 저서는 2024학년도 계명대학교 비사연구비 저술 부문 지원을 받아 집필한 연구 성과물로서, 천 교수는 1930년대 신문에 게재된 가공식품과 화장품, 약품, 점포 관련 광고를 분석해 당시 사람들이 어떤 상품을 소비했으며, 광고가 상품의 가치와 소비 욕구를 어떤 방식으로 전달했는지 살폈다.

책의 핵심은 광고를 단순한 상품 판매 수단이 아닌 시대를 읽는 역사적 자료로 바라본 데 있다. 광고에 등장하는 상품의 표현 방식과 시각적 이미지, 소비를 유도하는 문구 등을 분석해 당시 사회의 가치관과 생활양식, 소비에 대한 인식까지 들여다본다.

특히 광고 속 언어와 이미지는 당시 사람들이 무엇을 필요로 했는지뿐 아니라 어떤 생활을 동경하고 꿈꿨는지를 보여주는 단서가 된다. 신문 지면에 실린 상품 광고를 통해 개인의 일상에서 사회의 소비문화까지 읽어낼 수 있다는 점에서 의미가 있다.

천 교수는 “신문광고에는 당시 사람들이 무엇을 필요로 했고, 어떤 생활을 꿈꿨는지가 언어와 이미지로 담겨 있다”며, “광고를 통해 1930년대 사람들의 일상과 소비문화를 살펴보고, 그 안에 담긴 기억을 오늘날에도 활용할 수 있는 문화자원으로 연결하고자 했다”고 말했다.

천 교수는 일본 도호쿠대학 대학원 문학연구과에서 언어학 박사학위를 받았으며, 현재 계명대 인문국제학대학 일본어일본학과 교수로 재직하고 있다. 한국일본어학회와 한국일본어교육학회 이사 등을 맡아 일본어학과 일본어교육 분야에서 연구 및 학술 활동을 이어가고 있다.