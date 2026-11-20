경북 봉화군이 2027년을 민선 9기 비전과 약속을 본격적으로 실천하는 첫해로 정하고, 농업과 산림 등 지역 자원을 소득과 일자리로 연결하는 사업을 중점 추진한다. 청년과 귀농·귀촌인이 정착하고, 군민이 머물며 다시 찾는 지역을 만드는 데에도 힘을 쏟을 계획이다.

최기영 봉화군수는 의회 시정연설에서 군정의 핵심 방향으로 ▲농업·산림 중심의 새로운 지역경제 기반 구축 ▲사람이 머물고 돌아오는 정주환경 조성 ▲미래를 준비하는 행정혁신과 성장동력 확보를 제시했다.

▲ 최기영 봉화군수가 의회 시정연설에서 2027년 군정 운영 방향과 주요 사업 계획을 설명하고 있다.ⓒ봉화군(사진제공)

▶농업·산림에 첨단기술 더해 새 소득 기반 조성

봉화군은 농업을 생산 중심에서 가공·유통·첨단기술이 결합된 고부가가치 산업으로 발전시킨다는 구상이다. 농업복합센터를 중심으로 6차산업 기능을 강화하고, 지역 토양과 기후에 적합한 육묘 보급을 확대한다. 스마트농업을 도입해 농작업의 표준화와 자동화를 추진하고 생산성과 경쟁력을 높일 방침이다.

축산업은 봉화한약우의 품질과 브랜드 가치를 높이는 한편, 축산 부산물 자원화와 재활용을 확대해 친환경 기반을 강화한다.

산림자원을 활용한 산업 육성도 주요 과제로 제시됐다. 산림휴양·치유단지의 핵심시설로 암 치유센터 조성을 추진하고, 산림치유와 의료·건강관리 서비스를 연계한 특화 거점을 마련할 계획이다. 숲길과 관광자원을 연결해 산림관광을 활성화하고, 임산물과 자생식물의 산업화를 통해 일자리와 소득을 창출한다는 구상이다.

청년 정착 돕고 돌봄·의료·교통 서비스 강화

인구감소에 대응해 정주환경 개선에도 나선다. 청년 취업·창업 지원을 확대하고, 농촌 빈집을 주거와 주민 편의공간으로 재생해 청년과 귀농·귀촌인의 정착 기반을 마련한다.

보육과 돌봄 서비스를 강화하고 교육환경 개선과 지역인재 육성도 이어간다. 어르신을 위한 고령친화형 주거단지 조성을 추진하고 공공보건 기능과 응급의료 대응체계를 강화할 계획이다. 찾아가는 통합돌봄과 수요응답형 교통체계를 도입해 의료·복지·교통 서비스 접근성도 높인다.

농어촌 기본소득은 지역경제의 선순환을 이끌 정책으로 활용한다. 소비 확대가 지역 생산과 창업으로 이어지고, 다시 소득과 일자리를 만드는 구조를 마련해 봉화경제의 자생력을 높인다는 방침이다.

▶흩어진 관광자원 연결해 체류형 관광으로

관광정책은 분산된 주요 관광지를 선택과 집중을 통해 거점화하는 방향으로 개편한다. 관광자원을 유기적으로 연결해 방문객의 체류 시간을 늘리고, 관광 소비가 지역 상권과 주민 소득으로 이어지는 생태계를 구축할 계획이다.

▶AI 행정 도입하고 국가기관 유치 추진

행정혁신을 위해 조직을 개편하고 3실 중심의 기획·정책조정 기능을 강화한다. 농림경제국과 농업기술센터의 역할을 전문화해 정책 기획부터 현장 지원까지 효율적인 추진체계를 마련할 예정이다.

AI 기술도 행정업무에 단계적으로 활용한다. 업무 생산성을 높이고 AI 기반 민원 응대 시스템을 도입해 군민이 행정서비스를 보다 편리하게 이용할 수 있도록 할 방침이다. 출향인과 기업, 전문가의 역량을 지역발전에 연결하고, 장기적으로 국가기관과 국립시설 유치에도 나선다.

▶2027년 예산안 6,980억 원 편성

봉화군은 주요 사업의 추진을 위해 2027년도 예산안으로 총 6,980억 원을 편성했다. 2026년도 본예산보다 1,180억 원, 20.3% 늘어난 규모다. 일반회계는 6,251억 원, 특별회계는 729억 원이다.

최기영 군수는 “민선 9기는 봉화의 농업과 산림, 문화·관광 등 풍부한 자원을 새로운 성장동력으로 발전시키고 군민이 지역에서 더 나은 삶을 누릴 기반을 만드는 데 중점을 두고 있다”며 “당장의 성과뿐 아니라 10년, 20년 후 봉화의 미래까지 내다보며 필요한 사업들을 하나씩 실천해 나가겠다”고 말했다.