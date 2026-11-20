전국 육상무대에서 잇따라 정상에 오른 안동시청 육상경기단 소속 이현희 선수가 마침내 태극마크를 달았다.

안동시청 육상경기단 이현희 선수가 2026~2027년 육상 여자 단거리 국가대표로 최종 선발되면서 국내 무대를 넘어 국제무대에서 기량을 펼칠 기회를 잡았다.

이번 국가대표 선발은 올 시즌 전국대회에서 거둔 꾸준한 성적이 뒷받침됐다는 점에서 의미가 크다.

이현희는 올해 열린 '제2회 한국실업육상연맹회장배 전국실업육상경기대회' 여자 100m에서 우승하며 경쟁력을 입증했다. 이어 '백제왕도 익산 2026 전국육상경기대회'에서도 정상에 오르며 국내 여자 단거리 유망주로서 존재감을 드러냈다.

특히 여자 100m 종목에서 두 차례 우승을 차지한 성과는 이번 국가대표 선발의 발판이 됐다. 전국대회에서 보여준 경기력과 성장 가능성을 바탕으로 대한민국 여자 단거리 대표팀의 일원으로 이름을 올리게 됐다. 2026~2027년 여자 단거리 국가대표팀에는 이현희를 비롯해 김주하(시흥시청), 서지현(진천군청), 왕서윤(서울체중) 등 4명이 선발됐다.

여자 단거리 국가대표팀은 오는 12월 충북 진천 국가대표선수촌에 소집돼 2027년 아시아육상선수권대회를 목표로 본격적인 동계 강화훈련에 들어간다. 대표팀 훈련을 통해 기초체력과 주력 향상은 물론 국제대회에 대비한 경기력 강화에 집중할 예정이다.

이현희 선수는 “국가대표로 선발돼 큰 책임감과 자부심을 느낀다”며 “다가오는 진천선수촌 강화훈련에 성실히 임해 기량을 한 단계 더 끌어올리고, 안동시와 대한민국의 명예를 높일 수 있도록 최선을 다하겠다”고 각오를 밝혔다.

전국대회 우승에 이어 국가대표 선발이라는 성과까지 거둔 이현희가 앞으로 국제무대에서도 경쟁력을 입증하며 한국 여자 단거리 육상의 새로운 기대주로 자리매김할 수 있을지 주목된다.