▲밀양박씨 청재공파 종회가 지난 19일 오전 경기도 안성시 대덕면에 자리한 충정공 박심문 부조묘에서 전국 각지의 후손 80여 명이 참석한 가운데 570주기 기신제를 봉행하고 있다ⓒ밀양박씨 청재공파 종회

570년이라는 긴 세월이 흘렀지만 선조의 충절을 기리는 후손들의 마음은 변함이 없었다. 단종을 향한 굳은 절의로 생을 마감한 충정공 청재 박심문 선생의 충절을 기리는 제례가 경기도 안성에서 엄숙하게 봉행됐다.

밀양박씨 청재공파 종회(회장 박우동)는 지난 19일 오전 경기도 안성시 대덕면에 자리한 충정공 박심문 부조묘에서 전국 각지의 후손 80여 명이 참석한 가운데 570주기 기신제를 봉행했다. 이날 제례에는 큰집인 규정공대종회 박성율 수석부회장도 참석해 선조의 숭고한 뜻을 함께 기렸다.

이날 참석자들은 시대를 뛰어넘어 이어져 온 충정공의 충절과 의리를 되새기며, 단순 조상의 기일을 추모하는 자리를 넘어 후손들이 한자리에 모여 가문의 역사와 정신적 뿌리를 확인하는 뜻깊은 시간으로 진행됐다.

충정공 청재 박심문은 조선 전기 단종에 대한 충절을 끝까지 지킨 인물로, 이른바 '사칠신(死七臣)' 가운데 한 사람으로 불린다. 사육신 박팽년 등과 함께 단종 복위운동을 주도했으며, 당시 집현전 학사 출신으로 학문과 절의를 겸비한 인물로 평가받는다.

특히 박심문은 명나라 북경에 집정관으로 다녀오던 중 1456년 의주에 이르러 사육신이 처형됐다는 소식을 접했다. 이에 단종에 대한 충절을 지키지 못한 것을 통탄하며 독약을 마시고 스스로 생을 마감했다. 권력과 목숨 앞에서도 신념을 굽히지 않은 그의 선택은 후대에 충절의 상징으로 전해지고 있다.

▲밀양박씨 청재공파 종회가 지난 19일 오전 경기도 안성시 대덕면에 자리한 충정공 박심문 부조묘에서 전국 각지의 후손 80여 명이 참석한 가운데 570주기 기신제를 봉행하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ밀양박씨 청재공파 종회

그의 충절은 훗날 조정에서도 높이 평가됐다. 순조 28년(1828년) 창절사에 추배됐으며, 철종 7년(1856년)에는 이조판서에 추증됐다. 고종 8년(1871년)에는 '충정(忠貞)'이라는 시호를 받았고, 같은 해 12월 28일에는 특별히 신주를 옮기지 않고 영구히 제향하도록 하는 부조묘 시행의 왕명을 받았다.

이후 후손들은 충정공의 뜻을 기리기 위해 매년 음력 10월 10일 충정공 부조묘에서 기신제를 봉행하며 선조의 충절을 이어오고 있다.

박우동 회장은 이날 제례를 통해 선조의 숭고한 정신을 다시 한번 되새기고, 후손 간 화합과 종회의 전통을 이어가는 계기를 마련했다.

570년 전 한 충신이 지킨 약속과 절의는 오늘날까지 후손들의 기억 속에 살아 숨 쉬고 있으며, 세월은 흘러도 충절의 가치는 퇴색하지 않는다는 사실을 이날 기신제는 조용하지만 깊은 울림으로 퍼졌다.