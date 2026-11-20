▲국민의 힘 마트ⓒ극민의 힘

국민의힘 대구시당이 오는 21일 당원 결속을 다지는 당무보고대회와 단합걷기대회 개최에 이어 대구경북지역에서 이른바 '이재명 탈옥법' 규탄대회를 열 예정이다.

먼저 국민의힘 대구시당은 이날 오전 10시 대구 북구 조야로2길 209 소재 대구공공시설관리공단 신천사업소 축구장에서 당무보고대회 및 단합걷기대회를 개최한다.

행사에는 대구지역 국회의원을 비롯해 각 당협 핵심당원 등이 참석해 당무 현황을 공유하고 당원 간 소통과 화합을 다질 예정이다. 특히 단합걷기대회를 통해 당원들의 결속력을 높이고 지역 조직의 협력 기반을 다지는 시간을 가질 것으로 보인다.

이어 오후 3시에는 대구 반월당 현대백화점 앞에서 '이재명 탈옥법' 대구경북 규탄대회가 열린다.

이번 규탄대회는 해당 법안에 대한 반대 입장을 지역사회에 알리고 법안 추진에 대한 비판 여론을 전달하기 위해 마련된 것으로 알려졌다.

하루 동안 대구 도심에서 당원 단합 행사와 정치 현안 규탄 집회가 잇따라 열리면서 지역 정치권의 움직임에도 관심이 쏠리고 있다.