ⓒ양주시

◇농부마켓, 20% 할인쿠폰 2장 지급…12월 13일까지

양주시는 농특산물 온라인 쇼핑몰 ‘양주농부마켓’에서 23일부터 12월 13일까지 연말 할인 이벤트를 진행하고, 이용 고객에게 20% 할인쿠폰 2장을 지급한다.

이벤트 기간 양주농부마켓에 로그인하면 별도 신청 없이 할인쿠폰 2장이 자동으로 발급된다. 쿠폰은 1장당 결제금액의 20%, 최대 1만 원까지 할인받을 수 있으며, 예산이 소진되면 행사가 조기 종료될 수 있다.

양주농부마켓에서는 양주시에서 생산한 농축산물과 가공품을 비롯해 다양한 상품과 선물세트를 구매할 수 있다.

이벤트와 상품에 관한 자세한 내용은 양주농부마켓 홈페이지에서 확인할 수 있다.

◇청년 1인 가구 2주간 식생활 교육…‘나DO한끼’ 참여자 모집

양주시보건소 건강생활지원센터가 청년 1인 가구를 대상으로 2주간 건강한 식생활 교육 프로그램 ‘나DO한끼’ 참여자를 모집한다.

‘나DO한끼’는 불규칙한 식사와 배달음식 위주의 식생활에 익숙한 청년들이 균형 잡힌 한 끼를 직접 준비하고 건강한 식습관을 형성하도록 돕는 프로그램이다.

교육은 총 2개 기수로 나눠 기수별 2주간 진행한다. 영양교육과 조리실습을 중심으로 운영하며, 각 기수는 1회 대면교육과 교재·영상 등을 활용한 비대면 교육을 병행한다.

참여 대상은 19~39세 1인 가구 청년이다. 신청은 홍보 안내문에 있는 QR코드를 통해 할 수 있다.

프로그램에 대한 자세한 내용은 양주시 건강생활지원센터 밴드와 양주시청 홈페이지에서 확인할 수 있다.