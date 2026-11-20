울산시가 겨울철 화재와 안전사고 예방을 위해 다중이용시설과 산업단지, 노후교량 등 31개 분야 9617건을 대상으로 관계기관 합동점검을 실시하고 화재취약시설 관리와 재난 대응체계 강화에 나선다.

울산시는 20일 겨울철 화재와 안전사고를 예방하기 위해 관계기관과 31개분야 9,617건에 대한 안전관리 대책을 점검하고 시설별 안전점검에 나선다고 밝혔다.

▲울산시청 전경ⓒ프레시안

울산시는 시청 본관 7층 상황실에서 열린 '겨울철 화재예방 등 안전대책 점검회의'를 통해 수능시험 이후 다중이용시설 이용객 증가 등 겨울철 화재 위험에 대비하고 화재취약시설과 노후시설, 연말연시 축제·행사의 안전관리를 강화할 예정이다.

참석자들은 분야별 안전점검 계획을 공유하고, 화재예방 홍보와 점검 결과에 따른 후속조치 등 안전관리 강화 방안을 논의했다. 울산시와 소방본부, 구군은 안전관리 대책에 따라 내달 31일까지 소관 분야별 점검 대상에 대해 관계기관 및 민간전문가가 참여하는 대대적인 합동점검을 실시한다.

또한 대규모점포, 어린이집, 청소년시설, 공연장, 요양·복지시설, 의료기관, 목욕장, 물류창고, 노후·소규모 숙박시설, 외국인관광 도시민박업소와 농어촌민박 등 891개소를 점검한다. 특히 노인·장애인·영유아·환자 등 대피에 도움이 필요한 이용자의 피난대책과 비상대응체계를 중점적으로 살핀다. 연근해 어선 100척은 화재 위험요인과 소방장비, 구명조끼, 위치발신장치의 관리 상태 등을 확인한다.

또 국가산업단지 사업장은 공장·창고 화재안전 점검과 연계해 전기·가스설비와 화학물질 관리 상태, 화재 위험 작업에 대한 안전조치 등을 점검한다. 공장·창고 1만1276동에 대한 단계별 조사도 추진한다. 올해는 고위험 공장·창고 6169동을 조사하고 내년에는 나머지 5107동을 대상으로 건축·소방 공무원과 민간전문가가 화재안전 취약요인과 위법사항 등을 확인할 계획이다.

소방본부는 공동주택, 지하상가, 고층건축물, 위험물 저장·처리시설 등 화재 위험이 높은 시설의 소방·피난·방화시설 관리 상태와 위험물 취급기준 준수 여부 등을 점검하고 시는 초고층건축물의 재난예방 및 피해경감계획 이행 여부와 종합방재실 운영 상태도 살핀다. 아울러 산불 예방을 위해 시와 구군은 317개의 화목보일러를 점검하고 가연물 제거에 나서며 산불진화 장비와 시설, 감시·진화 등 대응체계도 점검한다.

노후교량과 출렁다리 등 시설물의 안전사고 예방을 위한 점검도 실시한다. 바닥판과 주요 구조부의 손상 여부, 보수·보강 이행 상태 등을 확인한다. 30년 이상 된 노후교량 424곳은 도로관리청별로 점검하고해맞이 행사 등 연말연시 축제·행사는 개최 전에 인파관리계획과 임시시설물, 전기·소방·가스시설을 점검한다. 행사 중에는 현장 인파밀집 상황을 살피고, 인파가 몰리면서 발생할 수 있는 안전사고를 예방한다.

시는 점검 과정에서 발견한 경미한 사항은 현장에서 바로 시정하고 보수·보강이 필요한 사항은 조치계획을 세워 개선이 완료될 때까지 관리할 방침이다. 아울러 화재예방 수칙과 대피요령을 시민에게 알리고, 분야별 점검 실적과 후속조치 이행 여부를 지속적으로 확인해 시민들이 안전하게 겨울을 보낼 수 있도록 할 계획이다.