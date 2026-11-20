▲구미도시공사는 20일 아름다운가게 구미인동점에서 임직원 기증품 판매행사인 ‘구미도시공사와 함께하는 아름다운하루’를 개최하고 기념촬영을 하고 있다ⓒ구미시

누군가에게는 쓰임을 다한 물건이 다른 누군가에게는 새로운 기쁨이 되고, 그 가치가 다시 이웃을 위한 나눔으로 이어졌다.

구미도시공사가 임직원들이 정성껏 모은 기증품을 시민들과 나누며 자원순환과 이웃사랑을 동시에 실천했다.

구미도시공사는 20일 아름다운가게 구미인동점에서 임직원 기증품 판매행사인 ‘구미도시공사와 함께하는 아름다운하루’를 개최했다.

이번 행사는 공사가 추진하는 2026 ESG 실천 릴레이 ‘WE CAN GX’의 하나로, 사용하지 않는 물품에 새로운 가치를 부여하고 판매 수익을 지역사회에 환원하기 위해 마련됐다.

행사에 앞서 임직원들은 의류와 신발을 비롯해 도서, 주방용품, 가전제품, 완구·유아용품, 화장품 등 700여 점을 기증했다. 평소 사용하지 않던 물건들이지만 누군가에게는 꼭 필요한 생활용품이 될 수 있다는 생각으로 나눔에 동참한 것이다.

행사 당일 매장을 찾은 시민들도 물품을 둘러보며 필요한 제품을 합리적인 가격에 구매했다. 물건을 사고파는 소비활동을 넘어 재사용의 가치를 공유하고 자원 낭비를 줄이는 생활 속 환경 실천으로 이어졌다.

특히 이날 판매 수익금은 아름다운가게를 통해 지역 내 도움이 필요한 이웃들에게 전달될 예정이어서 나눔의 의미를 더했다. 임직원의 작은 기증이 시민들의 참여를 거쳐 지역사회에 온기를 전하는 선순환 구조를 만든 셈이다.

이재웅 구미도시공사 사장은 “임직원들의 기증으로 모인 물품이 새로운 주인을 만나고, 그 수익이 다시 지역 이웃을 위해 쓰인다는 점에서 의미가 크다”며 “앞으로도 자원순환과 지역사회 상생을 위한 다양한 ESG 활동을 이어가겠다”고 말했다.

버려질 수도 있었던 물건에 새로운 쓰임을 더하고, 그 가치를 이웃과 나눈 구미도시공사의 이번 행사는 일상 속 작은 실천이 지역사회를 바꾸는 따뜻한 나눔이 될 수 있음을 보여줬다.